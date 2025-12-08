La giocata vincente registrata in una stazione di servizio della città ausonica. Jackpot a 88,9 milioni
La Calabria torna a sorridere grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 5 dicembre, infatti, è stato centrato un “5” da 22.256,42 euro a Corigliano-Rossano. Lo riferisce Agipronews.
La giocata vincente è stata convalidata presso la Stazione di Servizio Pompeo Frasca, in via Provinciale snc, portando una bella soddisfazione al fortunato giocatore che, con una sola combinazione, ha trasformato una puntata in un premio significativo.
L’ultimo “6”, da 35,4 milioni di euro, è stato vinto lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Intanto il jackpot continua a crescere: per la prossima estrazione, in programma martedì 9 dicembre, il montepremi sale a 88,9 milioni di euro.
La caccia alla sestina perfetta continua, e chissà che la fortuna non decida di tornare ancora una volta in Calabria.