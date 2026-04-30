Il jackpot vola oltre i 156 milioni e torna alla mente il 22 maggio 2021, quando il “6” di Montappone e il trionfo dei Måneskin regalarono all’Italia una notte irripetibile

Ci sono date che restano impresse nella memoria collettiva perché sembrano concentrare, nello spazio di poche ore, tutto quello che un Paese può desiderare: fortuna, emozione, orgoglio, spettacolo. Una di queste è senza dubbio il 22 maggio 2021, una notte che per l’Italia fu insieme il volto della Dea Bendata e quello del trionfo musicale europeo. Oggi, con il jackpot del SuperEnalotto tornato su cifre da record mondiale e con una nuova finale dell’Eurovision ormai alle porte, quel precedente torna a far sognare.

Non è soltanto una coincidenza numerica o di calendario. È un ricordo che si riaccende proprio mentre il montepremi del SuperEnalotto risale ai vertici assoluti e l’Italia si prepara a seguire ancora una volta il grande evento musicale continentale. E allora la domanda viene da sé: la storia può davvero ripetersi?

Il 22 maggio 2021, una notte entrata nella memoria

Quel sabato di primavera resta scolpito come una delle serate più fortunate degli ultimi anni. Da una parte c’era il SuperEnalotto, che fermava la sua corsa nelle Marche, a Montappone, in provincia di Fermo, con un clamoroso “6” da 156,2 milioni di euro centrato con una schedina da appena due euro. Una vincita gigantesca, destinata a entrare stabilmente tra le più alte della storia del gioco.

Dall’altra parte dell’Europa, a oltre 1.500 chilometri di distanza dal piccolo centro marchigiano, c’era un altro palcoscenico destinato a entrare nella storia: quello dell’Ahoy Arena di Rotterdam, dove i Måneskin, forti dell’onda lunga della vittoria a Sanremo con “Zitti e Buoni”, travolgevano il pubblico e riportavano l’Italia sul tetto dell’Eurovision Song Contest dopo 31 anni.

Due eventi diversissimi, ma accaduti nella stessa notte, al punto da trasformarla quasi in una favola contemporanea tutta italiana.

Il jackpot di Montappone e la corsa del nuovo record

Quel “6” centrato a Montappone rappresentò uno dei colpi più clamorosi nella storia del SuperEnalotto. Eppure oggi quel jackpot è stato superato. Il montepremi attuale ha infatti toccato quota 156,8 milioni di euro, tornando a collocarsi ai vertici mondiali e rilanciando l’attenzione attorno a un gioco che, quando le cifre si avvicinano a questi livelli, finisce inevitabilmente per catalizzare la fantasia collettiva.

Il dato economico conta, certo, ma non basta da solo a spiegare il fascino di questa fase. A rendere tutto più suggestivo è proprio il fatto che, mentre il jackpot continua a crescere e a scalare la classifica di sempre, si avvicina ancora una volta un appuntamento televisivo e simbolico capace di riunire milioni di persone davanti allo schermo.

È qui che il ricordo del 2021 torna a farsi vivo, quasi come una superstizione dolce, un piccolo rito laico costruito intorno all’idea che in certe notti l’Italia possa davvero prendersi tutto.

I Måneskin e quel trionfo che cambiò il racconto italiano

La vittoria dei Måneskin all’Eurovision non fu solo un successo musicale. Fu un momento di rottura, un’esplosione di energia e di identità che riportò l’Italia al centro di una scena internazionale spesso percepita come distante. Il gruppo romano arrivò a Rotterdam con la forza già dirompente di “Zitti e Buoni”, ma ciò che accadde sul palco andò oltre la semplice conferma di un pronostico favorevole.

Fu una consacrazione. Un gesto di conquista culturale. Un modo di stare in scena capace di imporsi per personalità, stile e carica espressiva. In quella notte, mentre da una parte si festeggiava una vincita milionaria nelle Marche, dall’altra l’Italia si riprendeva un trofeo che mancava da oltre tre decenni.

Questa doppia immagine, così lontana e così vicina insieme, è ciò che oggi rende il 22 maggio 2021 un precedente quasi mitico.

Il sogno si riaccende con la finale del 16 maggio

Adesso il calendario offre una nuova possibilità narrativa. Il jackpot del SuperEnalotto continua a correre, si conferma su livelli altissimi e alle porte c’è un’altra finale dell’Eurovision, fissata per sabato 16 maggio. È inevitabile che il pensiero torni a quella notte del 2021 e che qualcuno si lasci tentare dal parallelismo.

Non si tratta di cercare una formula magica o di attribuire al caso un significato che non ha. Si tratta piuttosto di riconoscere quanto certe coincidenze sappiano incidere nell’immaginario collettivo. La combinazione tra una vincita straordinaria e un trionfo artistico aveva allora restituito l’idea di un Paese capace, per una volta, di sentirsi semplicemente fortunato e vincente.

Oggi quello stesso scenario torna a lambire la cronaca, e il solo fatto che possa farlo basta a riaccendere il sogno.

Quando il caso incontra il desiderio collettivo

Il punto, in fondo, è tutto qui: sognare non costa nulla. E il SuperEnalotto, come l’Eurovision, vive anche di questo. Da un lato la possibilità remota ma potentissima di cambiare vita con una giocata minima. Dall’altro il desiderio di vedere un artista o un gruppo italiano imporsi davanti all’Europa intera. Sono due forme diverse dello stesso impulso: sperare che, almeno per una notte, tutto si allinei.

Il 22 maggio 2021 ha dimostrato che questo può accadere davvero. Che una sera apparentemente come tante possa trasformarsi in un concentrato di fortuna e gloria. E allora, mentre il jackpot sale e l’Eurovision si avvicina, la tentazione di credere in un nuovo allineamento è più che comprensibile.