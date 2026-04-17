a vincita è stata registrata a Ravagnese nel concorso di giovedì 16 aprile. Il jackpot per la prossima estrazione sale a 150,8 milioni

La fortuna fa tappa in Calabria e più precisamente a Reggio Calabria, dove nel concorso del SuperEnalotto di giovedì 16 aprile 2026 è stato centrato un “5” da 26.606,28 euro. La vincita è una delle sette realizzate a livello nazionale nella stessa estrazione.

Secondo quanto riportato, la giocata vincente è stata registrata presso l’esercizio “Tabacchi Fascì”, in via Ravagnese Superiore 59, consegnando così alla città dello Stretto una vincita significativa in una fase in cui l’attenzione degli appassionati è tutta concentrata sul jackpot record.

Il jackpot continua a crescere

Nell’estrazione di giovedì non è stato centrato il “6” e proprio per questo il jackpot del SuperEnalotto continua a salire. Per la prossima estrazione, in programma venerdì 17 aprile 2026, il montepremi arriva a 150,8 milioni di euro.

Si tratta, secondo Agipronews, del jackpot più alto al mondo attualmente disponibile tra i principali concorsi. Un dato che continua a far crescere l’attenzione attorno al gioco e che rende ancora più rilevante ogni vincita centrata nelle categorie inferiori.

L’ultimo “6” risale a maggio 2025

L’ultima sestina vincente del SuperEnalotto risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, furono vinti 35,4 milioni di euro. Da allora il jackpot ha continuato a crescere concorso dopo concorso, fino a raggiungere la quota attuale.