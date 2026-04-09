Un richiamo alimentare che riguarda due delle principali catene della grande distribuzione e che riporta l’attenzione sulla sicurezza dei prodotti in vendita. Il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro di tre lotti di tagliata di scottona preconfezionata, venduta nei supermercati Lidl e Coop, per un possibile rischio microbiologico legato alla presenza di Escherichia coli produttore di tossina Shiga (STEC).

Il provvedimento, pubblicato sul portale ufficiale delle allerte alimentari e rilanciato dalle stesse catene, invita i consumatori a non consumare il prodotto interessato e a restituirlo al punto vendita.

La carne ritirata è prodotta dalla Tönnies Fleisch Italia Srl nello stabilimento di Vignola, in provincia di Modena, e commercializzata in vaschette da 300 grammi con i marchi Dedicarne e Lidl.

I lotti coinvolti sono tre:

– lotto 102444, con scadenza 14 aprile 2026

– lotto 102294, con scadenza 13 aprile 2026

– lotto 101158, con scadenza 2 aprile 2026

Il richiamo è stato disposto in via precauzionale dal produttore per una “presunta non conformità microbiologica”. Coop, in una nota, ha specificato che il ritiro è legato alla possibile contaminazione da E. coli STEC.

Si tratta di batteri potenzialmente pericolosi per la salute: secondo l’Istituto Superiore di Sanità e gli istituti zooprofilattici, possono causare patologie anche gravi, come colite emorragica e sindrome emolitico-uremica.

Le infezioni possono avvenire attraverso il consumo di alimenti contaminati, ma anche tramite acqua non sicura o contatto con animali o persone infette.

Per questo motivo le autorità sanitarie raccomandano la massima attenzione e invitano chiunque abbia acquistato il prodotto a non consumarlo.