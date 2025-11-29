Si è svolto nel pomeriggio di ieri, a Palazzo dei Bruzi, un incontro tra il Sindaco Franz Caruso e i rappresentanti delle principali associazioni e organizzazioni di categoria delle attività commerciali: Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confagricoltura, CNA e Confartigianato.

Alla riunione erano stati invitati anche i membri del direttivo della Consulta per il Commercio di Cosenza che, pur essendo giunti in sede, hanno successivamente deciso di allontanarsi a causa del ritardo nell’avvio dei lavori, dovuto ad impegni istituzionali inderogabili del Sindaco, già in corso al momento dell’arrivo della delegazione.

Informato dell’accaduto, il Sindaco Franz Caruso ha espresso profonda amarezza per un atteggiamento che non ha tenuto conto delle priorità e degli obblighi cui un amministratore pubblico è tenuto, ribadendo che le urgenze istituzionali non possono essere disattese.

All’appuntamento erano comunque presenti, in perfetto orario, il Vicesindaco Maria Locanto, gli Assessori Massimiliano Battaglia (Commercio) e Pina Incarnato (Urbanistica), i Consiglieri comunali Francesco Alimena, Ivan Commodaro, Alessandra Bresciani e Andrea Golluscio, nonché il dirigente del settore Francesco Giovinazzo.

Nel suo intervento, il Sindaco Franz Caruso ha ricordato la complessa mole di attività avviata dall’Amministrazione per risollevare la città dai gravi problemi finanziari e amministrativi ereditati dal passato: “Stiamo lavorando per rispondere alle numerose esigenze della nostra comunità, che rischiava di pagare un prezzo altissimo per i disastri finanziari e il caos amministrativo lasciati in eredità. Tra le categorie più in difficoltà vi sono certamente i commercianti, ai quali abbiamo sempre garantito attenzione, compatibilmente con le esigenze della cosa pubblica”.

Il Primo Cittadino ha ricordato come l’Amministrazione abbia più volte chiesto una collaborazione concreta alle attività commerciali sul tema dei pagamenti arretrati, per i quali era già stata concessa una rateizzazione, poi non rispettata. “Nonostante ciò – ha rimarcato Franz Caruso - il Comune intende proseguire nel dialogo e nel sostegno al settore. Tant’è che abbiamo deciso, per come mi ero impegnato a fare nello scorso mese di giugno, di rivedere il regolamento di arredo urbano, inserendo un nuovo tipo di dehors che, meno strutturato e più leggero, ci consentirà una ulteriore differenziazione.

In soldoni significa che riusciremo ad abbassare, a partire dal 2026, il coefficiente di calcolo per le tariffe dell’occupazione di suolo pubblico”. Gli amministratori presenti hanno, inoltre, ricordato che la Giunta Municipale ha già approvato una ulteriore riduzione del 40% dei coefficienti per le tariffe di occupazione di suolo pubblico relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, grazie alla buona performance finanziaria e di bilancio che si è riusciti a registrare a seguito di un’azione amministrativa efficiente ed efficace. La misura entrerà in vigore il prossimo anno.

Il sindaco Franz Caruso, ha quindi, tenuto ad evidenziare che con l'approvazione delle modifiche ai regolamenti del decoro urbano e del Cup si procederà alla riduzione dei coefficienti ed alla conseguente riduzione delle tariffe; che saranno inferiori a quelle di altre città limitrofe. È stata inoltre esaminata una nuova richiesta di rateizzazione degli importi arretrati non ancora versati.

“È l’ultima possibilità che concediamo – ha precisato il Sindaco Caruso –. La rateizzazione era già stata accordata alla fine della scorsa estate, senza che vi fosse un adeguato riscontro. Oggi ne apriamo una ulteriore, con scadenza prevista per i primi mesi del 2026, riservata a quanti dimostrano reale collaborazione con l’Amministrazione. Proseguiranno comunque i controlli e saranno inviate diffide e sanzioni ai non in regola”.

I rappresentanti delle associazioni di categoria presenti hanno espresso, infine, il proprio plauso per la disponibilità dell’Amministrazione Comunale ad andare incontro alle esigenze dei commercianti e per il lavoro del settore Urbanistica nella pianificazione degli arredi esterni, ritenuta fondamentale per il decoro urbano. Al riguardo, è stato però chiesto, un ulteriore sforzo per migliorare gli standard previsti a beneficio di un paesaggio urbano sempre più bello ed armonico.

In ultimo, rispetto alle problematiche economiche dei titolari delle attività commerciali, il presidente provinciale della CNA, Michele Marchese, che si è detto vicino al mondo delle imprese ed in collaborazione con l’amministrazione pubblica, ha dato informazione di alcune misure finanziarie a sostegno della categoria, evidenziando che presso la propria confederazione è possibile ottenere finanziamenti per lo svolgimento della normale attività, idonei anche per il pagamento di tasse e tributi, attraverso l’accesso al microcredito.