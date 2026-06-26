Anche l'edizione 2026 del reality di Canale 5 è stata girata al Calalandrusa Beach & Nature Resort. Intanto fanno discutere il caso del video privato di una coppia che ha fatto molto discutere

La Calabria è tornata a essere il palcoscenico di uno dei programmi televisivi più seguiti dell'estate. L'edizione 2026 di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia, interamente girata al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, sulla costa ionica catanzarese, ha subito confermato il successo del format che ha conquistato il pubblico italiano all’esordio superando anche la partita dei Mondiali 2026 tra Svizzera e Canada, trasmessa da Rai 1, che ha raccolto 3.671.000 spettatori, ma si è fermata al 22% di share.

Si tratta della seconda migliore partenza di sempre nella storia del programma, praticamente in linea con l'esordio record del 2025.

L'inizio della nuova stagione è stato accompagnato da una polemica che ha rapidamente conquistato il web. A poche ore dalla prima puntata è infatti riemerso un vecchio video intimo di Sara e Gabriele, una delle coppie in gara.

Nel video di presentazione del programma, Gabriele si descrive come un fidanzato molto geloso e possessivo. Racconta di aver scritto a Temptation Island perché sospetta di essere stato tradito e ammette di voler tenere Sara "nella sua bolla". Lei, invece, lo accusa di limitarla e di controllare la sua vita, sostenendo che proprio questa gelosia l'abbia spinta più volte a interrompere la relazione.

Poche ore dopo la messa in onda della prima puntata è però riemerso online un vecchio video intimo della coppia, realizzato diversi anni fa e destinato a una piattaforma per adulti. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito sui social e sui media, soprattutto perché molti utenti hanno ritenuto che l'esistenza di quel materiale mal si conciliasse con il profilo di Gabriele, presentato come estremamente possessivo e contrario all'esposizione della compagna.

Successivamente i due hanno diffuso un breve video di scuse, spiegando che quei contenuti risalgono a circa quattro anni fa, quando erano molto più giovani, definendoli «un errore» di cui si vergognano oggi. Hanno inoltre precisato di non aver informato la produzione dell'esistenza del filmato. Secondo quanto riportato da Fanpage, la società Fascino, che produce il programma, si è dichiarata estranea alla vicenda, spiegando di non essere stata a conoscenza del materiale prima dell'inizio delle registrazioni.