Dal 1° al 5 luglio torna il festival internazionale del cortometraggio. Tra gli ospiti Giorgio Colangeli e Pietro De Silva. Riconoscimenti da Unesco, Amnesty International e, per la prima volta, anche il patrocinio Rai Calabria

Dal 1° al 5 luglio Diamante tornerà a essere uno dei punti di riferimento del cinema breve con la sedicesima edizione del Mediterraneo Festival Corto, la rassegna internazionale organizzata dal CineCircolo Maurizio Grande con il sostegno del Comune di Diamante.

Anche quest'anno il festival può contare su importanti riconoscimenti istituzionali. Per la terza volta, dopo il 2016 e il 2025, ha ottenuto il riconoscimento dell'Unesco per il valore culturale dell'iniziativa. Si rinnova inoltre, per il quinto anno consecutivo, il patrocinio di Amnesty International Italia per la sezione dedicata ai diritti umani, mentre tra le novità dell'edizione 2026 figura il patrocinio di Rai Calabria, concesso alle iniziative ritenute coerenti con i valori del servizio pubblico.

L'intera manifestazione sarà dedicata al tema del contrasto alla violenza di genere, filo conduttore che accompagnerà proiezioni, incontri e testimonianze.

Tra gli appuntamenti più significativi, giovedì 2 luglio la cantante Dora Lee Marchi aprirà la serata con il brano Nata per essere amata (Senza Fiato), dedicato a Lidia Peschechera, vittima di femminicidio. Sabato 4 luglio sarà invece la giornata delle testimonianze: in mattinata interverrà Maria Antonietta Rositani, sopravvissuta nel 2019 al tentativo di omicidio da parte dell'ex marito che le diede fuoco, mentre nel pomeriggio Vera Squatrito ricorderà la figlia Giordana Di Stefano, uccisa dall'ex compagno nel 2015.

Dal 2 al 5 luglio il DAC di Diamante ospiterà inoltre la mostra "Com'eri vestita?", progetto promosso da Libere Sinergie APS con il patrocinio di Amnesty International Italia, nato per contrastare i pregiudizi che tendono a colpevolizzare le vittime di violenza sessuale.

Il festival sarà anticipato, martedì 30 giugno, dalla conferenza stampa in programma all'Hotel Cristina, durante la quale interverranno il presidente del CineCircolo Maurizio Grande Ciriaco Astorino, il direttore artistico Francesco Presta, la cantante Dora Lee Marchi e lo stilista Claudio Greco, che presenterà una collezione di abiti ispirata al cinema e all'arte destinata a sfilare nella serata finale.

L'inaugurazione ufficiale, mercoledì 1 luglio, sarà affidata al concerto-spettacolo "E se ti dicessi che..." di Dora Lee Marchi.

Testimonial della manifestazione sarà l'attore Giorgio Colangeli, mentre ospite d'onore sarà Pietro De Silva, interprete di cinema e televisione noto anche per la partecipazione a La vita è bella di Roberto Benigni. Attesi anche i ritorni delle attrici Eleonora Ivone e Annalisa Insardà, insieme all'attore Emanuele Vezzoli.

Ampio spazio sarà riservato anche alla letteratura. Gli incontri pomeridiani ospiteranno Luciana De Palma, autrice de I linguaggi femminili del viaggio; Vera Squatrito, che presenterà il volume Io sono Giordana. Il mio nome, la vostra memoria; e Aurora Di Vanna, diciottenne di Santa Domenica Talao recentemente nominata Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella, che racconterà la propria esperienza attraverso il libro Dietro un sorriso.

Non mancheranno gli appuntamenti musicali con il Peperoncino Jazz Festival, i dopofestival al Bar Pierino e la mostra mercato di vinili, CD e memorabilia musicali curata da Discordia Dischi sul lungomare di Diamante.

«Siamo felici e orgogliosi di proporre un'iniziativa riconosciuta per il suo alto profilo culturale e sociale, a dimostrazione di un festival capace di rinnovarsi e migliorarsi di anno in anno», sottolinea il direttivo del CineCircolo Maurizio Grande.