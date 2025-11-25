In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , il Coordinamento Politiche di Genere della Federazione Nazionale Pensionati CISL, in collaborazione con tutta la FNP CISL Calabria, ha organizzato a Cosenza l’evento “Territori in Rete. Le Donne FNP CISL uniscono le voci contro la violenza” con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su tutte le forme di violenza di genere, valorizzare il ruolo delle donne come testimoni di memoria, resistenza e cambiamento, rafforzare il legame tra territorio, sindacato e comunità, e promuovere una rete sociale attenta, solidale e capace di ascoltare, riflettere e proporre soluzioni. È stato inoltre realizzato un “albero dei pensieri”, creato dalle studentesse e dagli studenti di diversi istituti scolastici, per invitare la cittadinanza a lasciare un ricordo o un messaggio di impegno da appendere all’albero stesso.

