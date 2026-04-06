Nel tempo liturgico che conduce alla Pasqua, culmine della tradizione cristiana e simbolo universale di rinascita, amore e riconciliazione, quanto accaduto a Cellara nella Domenica delle Palme solleva interrogativi che vanno oltre il singolo episodio, toccando il delicato rapporto tra autorità religiosa, comunità e senso delle regole.

Al termine della celebrazione eucaristica, il parroco ha riportato l’attenzione sulla vicenda del trigesimo della signora Pugliese, già oggetto di discussione pubblica, rivendicando di aver “solo fatto osservare le regole”. Una dichiarazione che, tuttavia, non ha placato le tensioni, ma anzi le ha riaccese. La replica della famiglia, affidata alle parole della figlia, appare netta e carica di amarezza: “Se lui ha fatto rispettare le regole, allora qualcuno avrebbe voluto infrangerle. Ma in questi anni quelle stesse regole sono state più volte disattese. Essere mortificati può anche passare, essere dipinti come prepotenti e delinquenti no”. Un’accusa pesante, che introduce un tema cruciale: il confine tra esercizio dell’autorità e percezione di arbitrio.

La questione, infatti, non riguarda soltanto un rito non celebrato, ma il modo in cui le decisioni vengono comunicate e giustificate, soprattutto quando avvengono in un contesto pubblico e simbolicamente forte come quello dell’altare. In uno Stato democratico, osserva la famiglia, la chiesa non può essere considerata una “zona franca”, sottratta al confronto e alla responsabilità delle parole.

La ricostruzione dei fatti offerta dalla figlia aggiunge ulteriori elementi. Dopo un primo confronto con il parroco, che avrebbe aperto alla possibilità di far celebrare il trigesimo da un altro sacerdote, la famiglia si sarebbe attivata trovando una disponibilità. Comunicata la soluzione, la risposta iniziale sarebbe stata positiva. Solo successivamente, però, l’intervento di un superiore avrebbe portato al dietrofront, scoraggiando la celebrazione.

Due versioni che appaiono difficilmente conciliabili e che alimentano una domanda inevitabile: si è trattato davvero di un semplice rispetto delle regole o di una gestione discrezionale della vicenda? A chiarire ulteriormente la dinamica è la testimonianza diretta: la signora Lucia Gatto racconta come, dopo aver ricevuto un primo assenso, la situazione sia cambiata improvvisamente, lasciando spazio a incomprensioni e tensioni che si sono poi riversate anche sul piano pubblico. In attesa di eventuali chiarimenti ufficiali, resta il dato più evidente: una comunità divisa e una ferita aperta proprio nel momento dell’anno che richiama, più di ogni altro, unità e misericordia.

E, forse, proprio per questo, vale la pena ricordare che “i fatti possono essere distorti, ma le storie di ciascuno restano autentiche: sono loro, sì, a raccontare la Verità.”