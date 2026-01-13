Sanremo chiama, Cosenza risponde. Su corso Mazzini, il capoluogo bruzio si è completamente fermato per partecipare alla tappa di “Tutti cantano Sanremo”, la registrazione dello spot per la 76ª edizione della kermesse canora. Una mattinata che ha dimostrato la grande ammirazione dei cosentini verso la manifestazione musicale più importante del nostro paese, specialmente dopo il terzo posto di Dario Brunori l’anno scorso.

Presente per condurre l’orchestra, composta dagli studenti del Conservatorio Giacomantonio, anche il maestro Valeriano Chiaravalle , fra gli habituéé del Festival: «Cosenza ha un conservatorio che è un’eccellenza – ha spiegato ai nostri microfoni – ha una bellissima orchestra, ha dei docenti straordinari e quindi con la RAI abbiamo scelto di valorizzare questa eccellenza». È stato Chiaravalle a occuparsi dell’arrangiamento sinfonico delle tre canzoni selezionate: «Sono tre pezzi che hanno fatto la storia di Sanremo – spiega ancora – e con la RAI la decisione è stata quella di omaggiarle con un nuovo arrangiamento orchestrale sinfonico»

Di seguito, il video di una delle esibizioni: