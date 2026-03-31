Una tromba marina è stata avvistata nelle acque al largo di Mandatoriccio, sulla costa ionica cosentina. Il fenomeno è stato notato nel corso della giornata da alcuni cittadini e fotografato da diversi punti del litorale, dove la colonna d’acqua si è formata in mare restando visibile per alcuni minuti prima di dissolversi.

La tromba marina, nota anche come waterspout, è un vortice d’aria che si forma sopra la superficie del mare e che collega una nube temporalesca con l’acqua sottostante, creando la tipica colonna visibile a distanza. Si tratta di un fenomeno meteorologico non raro lungo le coste, soprattutto in presenza di instabilità atmosferica e differenze di temperatura tra aria e superficie del mare.