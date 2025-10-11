Venerdì mattina si è dato il via, all'Unical, al Master di I Livello in Infermieristica di Famiglia e di Comunità (Tecnologie Digitali), un percorso formativo promosso dal Dipartimento di Farmacia, Scienze della Salute e della Nutrizione e volto a formare professionisti capaci di rispondere alle nuove esigenze dell’assistenza territoriale.

All’incontro di apertura hanno partecipato 92 infermieri immatricolati al Master provenienti da diversi contesti professionali. Fausto Sposato, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza e docente del CdL in Infermieristica e del Master, ha evidenziato l’importanza del percorso per la crescita professionale e il riconoscimento del ruolo infermieristico, in particolare in un territorio vasto e complesso come la provincia di Cosenza e l’intera Calabria.

Ad accogliere i partecipanti è stato il prof. Vincenzo Pezzi, Direttore del Dipartimento DFSSN, che ha portato i saluti del Dipartimento e dell’Ateneo, sottolineando come la formazione avanzata rappresenti un pilastro strategico per lo sviluppo di competenze sanitarie innovative e radicate nel territorio.

In collegamento online, il prof. Mauro Larussa, Delegato del Rettore per i Corsi di Alta Formazione ed i Master. Mentre Il dott. Martino Rizzo, Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ha posto l’accento sull’attenzione che l’ASP riserverà a questa nuova figura specialistica, destinata a occupare un ruolo centrale nella riorganizzazione dell’assistenza territoriale,

A concludere l’incontro è stato il dott. Nicola Ramacciati, Professore di Scienze Infermieristiche e Direttore del Master, che ha lanciato la “sfida” di formare professionisti capaci di operare a favore delle famiglie e delle comunità.

“Il clima di entusiasmo e partecipazione dimostrato da tutti i presenti è un segnale incoraggiante della volontà degli infermieri calabresi di investire nella propria formazione e di contribuire attivamente al rinnovamento del sistema sanitario regionale”, hanno rimarcato i protagonisti.