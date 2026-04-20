Non più ricerca confinata nei laboratori, ma innovazione pronta a entrare nei processi produttivi. All’Università della Calabria prende forma uno dei più ambiziosi tentativi di tradurre le risorse del PNRR in sviluppo industriale concreto per il Mezzogiorno. Il progetto Tech4You segna un passaggio netto: dalla teoria alla sperimentazione applicata, fino al mercato.

Questo cambio di scala è al centro di “Co@Scienza – Un ponte tra imprese e ricerca verso un’innovazione sostenibile”, l’evento che restituisce risultati e prospettive di un ecosistema finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con oltre 121 milioni di euro. Un investimento che ha messo in rete Calabria e Basilicata, trasformando l’ateneo calabrese in uno dei principali hub scientifici della transizione ecologica nel Mediterraneo.

A guidare il progetto è il consorzio presieduto da Maurizio Muzzupappa, con un ruolo centrale dell’Unical nel coordinamento di due pilastri strategici: la riduzione dei consumi energetici e la trasformazione digitale. Un lavoro che ha coinvolto oltre 1.400 ricercatori, con 164 nuove figure reclutate direttamente dall’ateneo, contribuendo a costruire una nuova classe dirigente della ricerca sul territorio.

Il dato più rilevante riguarda l’impatto operativo: 24 progetti pilota coordinati direttamente e un portafoglio complessivo di 72 tra prototipi e piattaforme, molti dei quali già a un livello di maturità tecnologica avanzato. Non si tratta di sperimentazioni astratte, ma di soluzioni pronte a essere trasferite nel sistema produttivo.

Nel settore energetico, le tecnologie sviluppate puntano a edifici a impatto zero e comunità energetiche basate su modelli digitali avanzati. Sul fronte ambientale, emergono sistemi per depurare acque reflue da microplastiche e produrre energia dalle onde marine. La gestione del rischio climatico si affida invece a robot subacquei e strumenti di mappatura ad alta precisione, mentre il monitoraggio urbano passa da sensori intelligenti installati sui mezzi pubblici.

Accanto all’ambiente, anche cultura e industria. Dalle piattaforme per la valorizzazione del patrimonio archeologico fino alle tecnologie IoT per la produzione e la filiera agroalimentare, il progetto disegna un sistema integrato in cui sostenibilità e innovazione diventano leve di competitività.

L’evento si articola tra panel tematici e dimostrazioni dal vivo, con uno spazio dedicato all’incontro tra ricerca e impresa. Un passaggio cruciale, perché è proprio nella capacità di attrarre investimenti e trasformare i prototipi in prodotti che si gioca la riuscita del progetto.

Dopo tre anni e mezzo di lavoro, l’Unical prova a dimostrare che il Mezzogiorno può essere non solo destinatario di risorse, ma produttore di innovazione. Un modello che, se consolidato, potrebbe ridefinire il ruolo del Sud nei processi di transizione ecologica e digitale su scala nazionale ed europea.