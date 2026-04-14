Il campus dell’Università della Calabria si prepara a cambiare assetto per alcuni giorni, assumendo i contorni di uno spazio interamente dedicato allo sport. Con il ritorno degli Unical Games, l’Ateneo torna a costruire una dimensione che va oltre la competizione, trasformando l’esperienza sportiva in un momento condiviso che coinvolge studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.

Nel tempo, la manifestazione ha progressivamente superato la dimensione di evento interno, consolidandosi come una pratica riconoscibile dentro il sistema universitario italiano. Un riconoscimento che ha trovato una formalizzazione anche nel workshop CRUI4Sport di Trento, dove il format è stato indicato come modello capace di attivare partecipazione e rafforzare l’identità comunitaria.

L’edizione 2026 entrerà nel vivo dall’8 al 19 giugno, all’interno del calendario di UnicalFesta. I 14 dipartimenti si confronteranno in una serie di discipline che occupano l’intero spettro dell’attività sportiva universitaria: calcio a 7, pallavolo, basket 3vs3, tennis, corsa e nuoto. Accanto a queste, trovano spazio prove più informali ma fortemente identitarie, come il tiro alla fune, il calcio balilla e la corsa con i sacchi.

Il dispositivo organizzativo resta quello già sperimentato nelle edizioni precedenti: squadre miste, costruite per garantire equilibrio tra generi e ruoli all’interno della comunità accademica. Un’impostazione che sposta l’attenzione dalla sola prestazione alla relazione tra i partecipanti, utilizzando lo sport come terreno di integrazione.

Le attività si concentreranno prevalentemente nelle fasce pomeridiane e serali, con il PalaCUS e gli impianti universitari a fare da fulcro. In quei giorni, il campus assume una configurazione diversa, più dinamica, attraversata da flussi continui di partecipanti e spettatori.

La partecipazione è aperta a studenti iscritti all’anno accademico 2025/2026 e al personale dell’Ateneo. Le iscrizioni, gratuite, dovranno essere formalizzate entro il 18 maggio secondo le modalità indicate nel regolamento disponibile sul portale istituzionale, insieme ai materiali operativi e ai playbook.

Intanto, oltre l’edizione in arrivo, si muove già un’ipotesi più ampia. L’Ateneo lavora alla possibilità di estendere il format alle altre università calabresi, con l’idea di costruire una rete che possa evolvere in un circuito nazionale. Un passaggio che, se realizzato, sposterebbe l’esperienza degli Unical Games da evento di campus a modello replicabile su scala più ampia.