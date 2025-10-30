L’Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione “Giovanni Formoso”, in un convegno al Palazzo della Provincia, ha proposto un convegno articolato in tre sezioni. Premiati il Rettore Unical Leone e il professore Maggiolini

Gli anziani non corpi estranei a quello che succede, ma parte integrante della società. Anzi, una vera e propria risorsa, come esplica il titolo del convegno proposto dalla sezione cosentina dell’unione nazionale veterani dello sport, intitolata a Giovanni Formoso, che si è tenuto nel Palazzo della Provincia, in pieno centro storico bruzio.

«È un evento che l’UNVS Giovanni Formoso – spiega Sante Luigi Formoso, della sezione cosentina dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport – organizza ormai da anni. La giornata di oggi si compone di tre parti, con relatori locali e non solo di altissimo livello che impreziosiranno i lavori dell’associazione». A rendere ancora più importante la giornata non solo i già citati relatori, ma anche la presenza della presidente nazionale dell’UNVS Francesca Bardelli.

Cosenza antesignana per il miglioramento della vita in terza età

Un viaggio fra cibo, storia, sport, salute e futuro. Soprattutto l’ultima parola è centrale: spesso, quando si parla di anziani, si parla di passato, ma l’intenzione dell’Unione è quella di scardinare questo preconcetto anche tramite una serie di iniziative volte a incentivare l’attività fisica delle persone più anziane.

«Cosenza in questo – spiega ancora Sante Luigi Formoso – è stata decisamente pioniera. È di questi giorni la notizia che la sindaca di Genova, Salis, ha chiesto di portare avanti un progetto volto a favorire l’attività fisica negli over 65 con fondi comunali. Un progetto che, a Cosenza, abbiamo da tempo». Un lavoro che mira a migliorare tanto le condizioni di vita della terza età per permettere loro di far parte anche del futuro e non solo del passato e del presente.

Nella platea di ascoltatori, oltre alla presidente nazionale, diversi rappresentanti dell’Università della Calabria. Questo anche in virtù della premiazione avvenuta al termine dell’evento, con il professore Unical Marcello Maggiolini che ha ricevuto il premio Melograno e il rettore Unical Nicola Leone che ha ricevuto il premio Lampada Tradens. Al tavolo dei conferenzieri, invece, il professore Unical Vincenzo Pezzi.