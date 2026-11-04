Il 4 novembre il sindaco ha deposto una corona al Monumento ai Caduti. Papàs Elia Hagi ha impartito la benedizione

Il sindaco di Vaccarizzo Albanese, Antonio Pomillo, ha deposto una corona ai piedi del Monumento ai Caduti nella mattinata del 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Papàs Elia Hagi ha impartito la benedizione. Nel suo intervento Pomillo ha rivolto un pensiero alle nuove generazioni, alle quali, ha detto, spetta il compito di custodire la memoria di chi ha perso la vita per la libertà del Paese.

Il richiamo alla pace e il ringraziamento alle Forze Armate

«Ritrovarsi, come ogni anno, davanti a questo monumento non è un semplice rituale da rispettare, ma una vera e propria responsabilità», ha ricordato il sindaco. Per Pomillo, la riconoscenza verso i Caduti si esprime «ripudiando ogni forma di violenza, proteggendo il valore della pace». È un impegno che, nelle parole del sindaco, riguarda anche la vita del paese e il modo in cui ciascuno contribuisce alla coesione della propria comunità.

Pomillo ha infine ringraziato le Forze Armate per il ruolo che svolgono a tutela della legalità e della sicurezza e per il loro impegno sul piano della solidarietà.