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Vincenzo De Luca ospite di Onco Med a Cosenza

6 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
Nuove opportunità

Minori stranieri, la Calabria rafforza l’inclusione: accesso ai Centri per l’Impiego e nuovi percorsi di formazione

L’obiettivo è collegare istruzione, formazione e politiche attive, superando gli ostacoli burocratici e favorendo autonomia e inclusione
Redazione
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l’appuntamento

“Diamo una chance alla pace”, a Cosenza confronto su guerra, Europa e nuove generazioni

All’iniziativa parteciperanno gli arcivescovi Giovanni Checchinato e Francesco Savino e gli eurodeputati Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo e Pasquale Tridico. Mazzuca: «La sicurezza non può poggiare soltanto sulla forza»
Redazione
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presa di posizione

Tribunale di Cosenza, penalisti contro il front office: «Difesa penalizzata, serve un’adunanza generale»

La Camera penale contesta la prenotazione per consultare i fascicoli: «Un doppio e impari binario tra difensori e pubblico ministero»
Antonio Alizzi
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Investimenti nelle infrastrutture

Caloveto, cinque cantieri per oltre 1,6 milioni: interventi su acqua, scuola e strade

Il sindaco Mazza illustra le opere: reti idriche, viabilità rurale ed efficientamento della primaria. Obiettivo completamento entro il 2026, salvo imprevisti
Redazione
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Appuntamento l’8 ottobre alle 10. La struttura integrerà il porta a porta. Caruso: «Il decoro di Cosenza è un bene comune»
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La perturbazione porterà instabilità soprattutto sui settori tirrenici e orientali. Schiarite in serata, poi temperature ben oltre la media
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Il Consiglio comunale approva la convenzione per riqualificare la struttura abbandonata da oltre vent’anni, senza nuove volumetrie
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Il progetto di Pasquale Lanzillotta, psicologo e vicepresidente della cooperativa "A piccoli passi": dalla storia di sua sorella Elvira, con sindrome di Down, un servizio per tutto il Tirreno cosentino
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Il 7 ottobre due incontri nel ventesimo anniversario della morte del giovane santo. Il primo sarà rivolto in particolare agli studenti
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Al concorso, promosso dal CSV, hanno partecipato dieci istituti scolastici, che hanno realizzato 73 opere, tra video ed elaborati scritti
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