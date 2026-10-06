Vincenzo De Luca ospite di Onco Med a Cosenza

All’iniziativa parteciperanno gli arcivescovi Giovanni Checchinato e Francesco Savino e gli eurodeputati Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo e Pasquale Tridico. Mazzuca: «La sicurezza non può poggiare soltanto sulla forza»
Tra le novità più significative, l’introduzione del sistema eliminacode e di un’app per le prenotazioni, per ridurre i tempi di attesa e garantire una maggiore disponibilità di personale e di sportelli
L’attore e stunt calabrese racconta un percorso iniziato quasi per gioco, partendo come comparsa. Dopo le esperienze in Sandokan, La buona stella e Seducimi e scappa, arriva un nuovo ruolo nella serie con Nino Frassica, Ninni Bruschetta e Marco Leonardi
Il progetto di Pasquale Lanzillotta, psicologo e vicepresidente della cooperativa "A piccoli passi": dalla storia di sua sorella Elvira, con sindrome di Down, un servizio per tutto il Tirreno cosentino
Fino a 5mila euro per chi ha subito danni alla prima abitazione a causa del maltempo dello scorso febbraio: lo annuncia il sindaco di Cassano Iacobini. Altri 3 milioni a Calabria Verde per la manutenzione dei corsi d'acqua