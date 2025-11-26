In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Questura promuove incontri negli istituti della provincia: «Informare e sensibilizzare è decisivo»

Anche quest’anno, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, il Questore della Provincia di Cosenza, coerentemente con le indicazioni Dipartimentali, ha voluto avvalorare le attività di contrasto al fenomeno, organizzando una serie di incontri in diversi Istituti di Istruzione, dislocati su tutto il territorio della Provincia, allo scopo di coinvolgere gli studenti in un dibattito costruttivo sulla tematica.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo e spirito di collaborazione da dirigenti, docenti e studenti, si è svolta attraverso l’impiego di Teams specializzati della Polizia di Stato, anche con l’utilizzo di supporti video, messi a disposizione per poter fornire ogni utile contributo sulla materia.

Gli studenti, stimolati da interventi, discussioni e chiarimenti, hanno partecipato attivamente e con interesse al confronto, finalizzato a creare gli anticorpi culturali necessari a contrastare un fenomeno, che vede nella prevenzione, declinata nelle sue varie forme della formazione, informazione e sensibilizzazione, la chiave necessaria per poter orientare i giovani ad una “cultura di genere”, basata sul fondamentale rispetto dell’altro.