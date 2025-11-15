Partono a Zumpano gli interventi programmati per migliorare la circolazione su una delle strade più trafficate del territorio: Via Beato Francesco Marino, arteria che collega la zona commerciale con l’area del sottopasso. Il Comune ha ufficializzato l’avvio delle operazioni di bitumazione e ripristino del manto stradale nelle giornate del 17 e 18 novembre 2025, con inizio alle 6 del mattino e prosecuzione fino al completamento delle lavorazioni.

I lavori, affidati alla Calabria Ambiente S.r.l., rientrano nel piano comunale di manutenzione straordinaria della rete viaria, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, regolarità di transito e migliore qualità del percorso per residenti, pendolari e mezzi commerciali.

Per consentire l’intervento, l’amministrazione ha predisposto una serie di prescrizioni temporanee che interesseranno l’intero tratto coinvolto: restringimento della carreggiata; senso unico alternato regolato da movieri o semaforo mobile; velocità massima fissata a 30 km/h; divieto di sorpasso; obbligo di rispettare la segnaletica temporanea di cantiere

La ditta esecutrice provvederà all’installazione di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa sui cantieri stradali. Il Comune raccomanda agli utenti della strada di procedere con attenzione e rispettare le indicazioni presenti lungo il percorso. In particolare si suggerisce di prestare massima attenzione alla segnaletica provvisoria; rallentare in prossimità del cantiere; valutare percorsi alternativi per evitare possibili rallentamenti L’obiettivo è garantire la sicurezza di automobilisti e operatori impegnati nelle lavorazioni.

Fabiano: «Intervento necessario per migliorare sicurezza e qualità urbana»

L’ordinanza è firmata dal Responsabile dell’Area Vigilanza, dott. Andrea Donato, che coordinerà l’intero dispositivo di sicurezza stradale.

Il Sindaco Fabrizio Fabiano sottolinea l’importanza dell’intervento: «Questi lavori sono indispensabili per elevare la sicurezza stradale e migliorare la qualità della nostra rete viaria. Chiediamo a tutti gli utenti della strada collaborazione e attenzione, affinché le operazioni possano svolgersi senza disagi e nel minor tempo possibile». Per comunicazioni o aggiornamenti sono disponibili l’Albo Pretorio online e gli uffici comunali competenti.