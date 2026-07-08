Nel calcio giovanile moderno si fa un gran parlare di "crescita", ma poi, quando arriva la domenica, la realtà dei fatti racconta spesso una storia diversa: si gioca solo per vincere, sacrificando il minutaggio e il divertimento dei ragazzi in nome della classifica. C'è chi, però, ha deciso di dire basta. È il caso dell'Academy Campora, il vivaio legato alla prima squadra del Campora, che ha appena archiviato una stagione vissuta all'insegna di una filosofia radicalmente diversa, dove l'unica vera impronta è il miglioramento e non il risultato a tutti i costi.

La scuola calcio rossoblù nasce infatti con un obiettivo chiaro: andare controvento, scardinando i vecchi metodi per rimettere i giovani al centro del villaggio.

Coerenza e opportunità per tutti

Tra le figure chiave che stanno portando avanti questo progetto c'è Gianmarco Curcio, bandiera e capitano della prima squadra del Campora, che spiega come l'Academy si differenzi profondamente dalle dinamiche tradizionali: «La nostra non è una semplice proposta sportiva, ma un manifesto programmatico fondato su pilastri non negoziabili. Da noi non esistono "isole felici" o allenatori che fanno di testa propria. Tutti i tecnici condividono la stessa filosofia, parlano la stessa lingua e seguono un unico filo conduttore. Il ragazzo trova coerenza e continuità in ogni categoria».

No alla politica dei "soliti noti": «Non ci interessa vincere la partita della domenica sacrificando la crescita del gruppo. Rifiutiamo la politica del "andiamo con quelli pronti", noi diamo opportunità a tutti. Il vero successo è il miglioramento nel tempo, non la coppa in bacheca».

Valorizzare l'errore per costruire i calciatori

L'approccio dell'Academy Campora si fonda su basi pedagogiche rigide, dove l'aspetto educativo viaggia di pari passo con quello puramente tecnico. Ogni allenamento e ogni scelta metodologica sono calibrati sulle reali esigenze di maturazione del giovane atleta, rispettandone i tempi e, soprattutto, valorizzandone l'errore come insostituibile strumento di apprendimento.

L'insegnamento cardine è che il talento, da solo, non basta: senza etica del lavoro, disciplina e rispetto per i compagni non si va da nessuna parte. Si impara così a camminare un passo alla volta, cementando anche il senso di appartenenza verso i colori del club.

Curcio conclude la sua analisi con un messaggio forte, rivolto a tutto l'ambiente circostante, genitori compresi: «Abbiamo scelto la strada più difficile, quella del percorso e non della scorciatoia. Se cercate fotografie con trofei, o allenatori che pensano di allenare adulti in miniatura, siete nel posto sbagliato».