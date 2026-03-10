Triangolare interregionale con Volley Amantea, Oricar Battipagliese e Tonno Callipo. Una giornata tra sport, visita al centro storico e promozione del territorio

Si è svolto domenica ad Amantea il BST Winter Edition 2026 – Triangolare Interregionale di Pallavolo, una giornata intensa di sport, confronto e convivialità che ha visto protagoniste Oricar Battipagliese Volley, Tonno Callipo Volley e Volley Amantea, tra cui realtà importanti della pallavolo del Sud Italia.

La giornata è iniziata già dalla mattina con un momento dedicato alla scoperta del territorio. Le atlete della Oricar Battipagliese Volley, arrivate in città nelle prime ore della giornata, hanno avuto l’opportunità di visitare il centro storico di Amantea. Durante la visita le ragazze hanno potuto scoprire luoghi e storie della città, tra cui la suggestiva Chiesa di San Bernardino, con le sue opere e le sue affascinanti peculiarità accompagnati da Gregorio Carratelli, priore della Confraternita della S.S. Immacolata e dall’Avv. Fabio Garritano del consiglio della Parrocchia di S. Biagio, che hanno fatto da guida tra le bellezze del borgo antico.

La mattinata è poi proseguita con una degustazione delle tipicità locali, organizzata in un punto panoramico affacciato sulla città, capace di regalare scorci ed emozioni ancora più intense grazie alla splendida giornata di sole che ha accompagnato l’iniziativa. Un momento di accoglienza e condivisione che ha unito sport e promozione del territorio.

Nel pomeriggio, ci si è spostati al Palazzetto dello Sport di Amantea, dove hanno preso il via le partite del triangolare uniti a dimostrazioni di altre discipline, momenti di approfondimento, nonché intrattenimento con Dj set.

La prima sfida ha visto affrontarsi Volley Amantea e Tonno Callipo Vibo Valentia. Le padrone di casa hanno offerto una prestazione convincente, vincendo per 2-0 e mostrando ottimi sprazzi di pallavolo, entusiasmo e grande spirito di squadra.

Nel secondo incontro, alle ore 16:45, la Volley Amantea è tornata in campo contro la Oricar Battipagliese Volley. Dopo un primo set difficile contro la squadra campana, organizzata e molto solida, le ragazze di Amantea hanno reagito con carattere conquistando il secondo set. La partita si è decisa al tie-break, dove le ospiti sono riuscite a imporsi per 2-1.

L’ultima partita, alle ore 18:15, ha visto di fronte le due squadre ospiti, Tonno Callipo Volley e Oricar Battipagliese Volley. Il match si è concluso con un 2-0 per la formazione campana, un risultato che però non racconta pienamente l’intensità della gara, giocata punto su punto, con numerosi capovolgimenti e oltre un’ora di gioco ricca di emozioni.

Al termine degli incontri si è svolta la cerimonia di premiazione, con la classifica finale che ha visto:

1° posto Oricar Battipagliese Volley

2° posto Volley Amantea

3° posto Tonno Callipo Volley

Una giornata caratterizzata da impegno, divertimento e grande sportività, che ha coinvolto il pubblico presente sugli spalti e si è conclusa con un ulteriore momento conviviale dedicato alle atlete e agli staff, con una nuova degustazione di piatti tipici del territorio.

Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff della Volley Amantea per il grande lavoro svolto e per l’impeccabile organizzazione dell’iniziativa, alle società ospiti per la disponibilità, la serietà e lo spirito di confronto che ha reso possibile una giornata di crescita sportiva e umana.

Grazie anche all’ASD Aurora Dance, alle associazioni del territorio che hanno collaborato alla riuscita dell’evento e al Comitato Territoriale FIPAV di Cosenza, presente con il presidente Giovanni Guida, che ha premiato le atlete e ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa e l’impegno della Volley Amantea nel promuovere la pallavolo tra i giovani e nel territorio.

Il BST Winter Edition 2026 grazie al supporto della Regione Calabria, si conferma così non solo come un evento sportivo, ma anche come un’occasione di incontro, valorizzazione del territorio e promozione dei valori dello sport. Ringraziamo inoltre i nostri media partner LaC News 24 e Cosenza Channel per il supporto all’iniziativa e la disponibilità e l’attenzone che mostrano sempre verso le iniziative che coinvolgono i giovani.