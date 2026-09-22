Sul neutro di Trebisacce, causa indisponibilità del "Piero Toscano" di Cassano, va in scena la seconda giornata del campionato di Promozione Calabrese (Girone A). Il Cassano Sybaris si impone per 2-0 contro un ben organizzato Mesoraca conquistando tre punti preziosi al termine di una gara rimasta in perfetto equilibrio fino a due terzi del secondo tempo. L'avvio di partita vede i padroni di casa contratti e la formazione ospite capace di creare qualche pensiero prima dell'intervallo. Nel post-gara, il tecnico del Mesoraca Antonio Russo sottolinea i progressi mostrati dai suoi ragazzi nonostante la sconfitta: «Secondo me siamo in crescita tantissimo, oggi abbiamo fatto una prestazione molto importante. Siamo venuti a giocare contro un Cassano che comunque gli addetti ai lavori dicono che sia una delle squadre più importanti di questo campionato. Noi siamo come una “matricola”, abbiamo cominciato tutto il 24 agosto con 20 giorni di ritardo rispetto ad altre società, però sono molto felice del percorso che stiamo facendo.» La gara vive una fase chiave nella seconda parte della ripresa con il Cassano Sybaris che ne approfitta per far valere il cinismo della grande squadra. Una dinamica che lascia amarezza in casa ospite, come ammette mister Russo: «Per me il risultato è bugiardo perché la mia squadra non meritava la sconfitta, soprattutto sullo 0-0 abbiamo avuto un sacco di occasioni per sbloccarla, almeno due o tre importanti. Purtroppo oggi i punti non ci sono stati ma c'è stata la prestazione e me la tengo stretta perché secondo me alla lunga quella ripaga sempre.»

Nella ripresa emerge infine la qualità dell'organico del Cassano Sybaris, abile a sbloccare la contesa e poi a mettere in cassaforte la seconda vittoria consecutiva. Soddisfatto mister Diego Burgo per la continuità di risultati ottenuta a inizio stagione: «È importante per noi in queste partite fare i punti e continuare comunque ad allenarci, a migliorare, perché ci sono tante cose da migliorare. Siamo partiti in ritardo, quindi ci sono tante cose in sospeso, tante cose da mettere a punto, però quando poi fai i punti riesci a lavorare più tranquillo durante la settimana.» Il tecnico cassanese rende merito all'atteggiamento dei suoi uomini e riconosce il valore dell'avversario incontrato a Trebisacce: «Devo dire che è un gruppo importante anche dal punto di vista umano, perché nella difficoltà riesce comunque a mantenere un grande equilibrio. Anche oggi al primo tempo abbiamo sofferto, perché abbiamo trovato un Mesoraca molto organizzato, però poi nel secondo tempo è venuta fuori la qualità di questi ragazzi e siamo riusciti a portare questi tre punti fondamentali a casa.»

Tra le note liete della giornata c'è anche la prova dei singoli, a partire dai nuovi innesti integrati di recente nella rosa e subito pronti a dare risposte convincenti sul campo. Mister Burgo conclude guardando avanti con fiducia: «A livello fisico stiamo migliorando, però dobbiamo migliorare tanto a livello tattico, a livello di conoscenza del compagno. Segura è arrivato in settimana, già oggi si è calato nella realtà, ha fatto una grande partita, quindi siamo contenti di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo proponendo e dobbiamo solo continuare su questa strada.»