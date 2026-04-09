Sarà il “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro, mercoledì 15 aprile alle ore 15, ad ospitare la finale di Coppa Calabria s.s. 2025/2026, competizione riservata alle compagini in organico nel campionato di Prima Categoria. Saranno Promosport Lamezia e Soccer Montalto a contendersela, società attualmente in testa alle rispettive classifiche del girone B e del girone A.

In semifinale, le due rivali hanno avuto la meglio su Atletico San Lucido e Catona. I montaltesi hanno vinto la sfida di andata 3-1, perdendo di misura sul Tirreno (1-0) in quella di ritorno; vittoria casalinga dei lametini per 2-1, imbattuti nel ritorno di Gallico grazie al pari in rimonta per 2-2. Sfida che si preannuncia interessante tra due compagini che, come detto, stanno lottando per la promozione alla categoria superiore. La vincente succederà nell’albo d’oro alla Silana, che nella scorsa stagione ha superato lo Sporting Polistena 3-0 con reti di Rodriguez, Paparo ed Ortolini.

Si ricorda che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all’effettuazione di due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Se il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l’arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore. L’ingresso per assistere all’evento sarà gratuito.