La Sprovieri Volley Corigliano, dopo aver conquistato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, guarda ora con attenzione alla sfida di domenica contro il Taviano. Un traguardo importante per la formazione rossonera, raggiunto grazie alla vittoria ottenuta sul campo del Bronte, successo che ha consentito di superare i siciliani in classifica e di accedere a una competizione di grande valore, confermando il buon momento attraversato dalla squadra.

Il risultato è il frutto di una programmazione avviata con attenzione già nel corso dell’estate, basata su scelte ponderate e su una linea chiara condivisa tra società e staff tecnico. In questo contesto, si stanno rivelando vincenti le decisioni del direttore sportivo Pino De Patto, dirigente di grande esperienza con un lungo percorso professionale anche in Serie A, il cui lavoro sta trovando riscontri concreti sul campo. «Con il raggiungimento dei quarti di finale abbiamo centrato il primo obiettivo stagionale – ha dichiarato De Patto –. Il progetto iniziale era ambizioso, anche perché si è dovuto costruire una squadra praticamente nuova, ma il lavoro quotidiano, la programmazione e la stabilità societaria ci hanno permesso di ottenere un buon ruolino di marcia, nonostante qualche difficoltà iniziale legata agli infortuni».

La Sprovieri Volley Corigliano ha dimostrato di essere un gruppo unito e in costante crescita, capace di migliorare settimana dopo settimana e di mantenere una buona continuità di rendimento. Un percorso affrontato con equilibrio e consapevolezza, sapendo che la stagione è ancora lunga e che sarà necessario continuare a lavorare per consolidare quanto di buono fatto finora.

La società sottolinea inoltre il rapporto speciale con il pubblico, sempre presente e vicino ai colori rossoneri. Anche nella trasferta di Bronte non è mancato il sostegno dei tifosi, che con la loro presenza hanno cercato di spingere la squadra a dare il massimo, confermando un legame forte e costante con l’ambiente. Ora l’attenzione è tutta rivolta al prossimo appuntamento di Coppa Italia. «Con serenità e determinazione – ha concluso il direttore sportivo – andiamo ad affrontare una società blasonata e amica come il Taviano».