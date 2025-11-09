Con 163 atleti al traguardo, in una domenica infarcita di concomitanze sui 21,097 km in giro per l’Italia, la Co.Ro. Half Marathon di Corigliano-Rossano ha ritrovato il suo posto nel calendario delle mezze maratone. La terza edizione della prova calabrese, chiamata ad assegnare i titoli regionali Fidal sulla distanza, ha richiamato anche nomi prestigiosi a cominciare da quello del vincitore, l’azzurro Luca Ursano (Atl.Casone Noceto) che in 1h06’27” ha abbassato di oltre 4 minuti il record della manifestazione.

La sua si è ben presto trasformata in una prova di allenamento lungo, visto il distacco imposto agli avversari. Seconda piazza per Charles James Elshaikh (Pol.Magna Grecia Asd Cassano) a 6’03”, terza per Andrea Pranno (Cosenza K42) a 6’30”. Ai piedi del podio Salvatore Curcio (Marathon Cosenza) a 12’47” e Andrea Meduri (Violettaclub) a 13’31”.

Record anche al femminile grazie a Simona Belvedere (Atl.Brothers) che si è aggiudicata la gara in 1h28’32” battendo di 6’17” Mariacarmela Nardi (Kos Running) e di 6’32” Isabella Cardile (Violettaclub).

Questi i nuovi campioni regionali: Giuseppe Basile (Corricastrovillari/JM), Charles James Elshaikh (Pol.Magna Grecia Asd Cassano/SM), Andrea Pranno (Cosenza K42/SM35), Salvatore Curcio (Marathon Cosenza/SM40), Andrea Ponzi (Athlos Mirto Crosia/SM45), Giovanni Canino (Fiamma Atl.Catanzaro/SM50), Franco Vitaliano (Fiamma Atl.Catanzaro/SM55), Pietro Cosimo (Fiamma Atl.Catanzaro/SM60), Vincenzo Falvo (Lib.Atl.Lamezia/SM65), Raffaele Lagani (Corricastrovillari/SM70), Erika Vignale (Pol.Magna Grecia Asd Cassano/PF), Isabella Cardile (Violettaclub/SF), Mariacarmela Nardi (Ks Running/SF40), Simona Belvedere (Atletica Brothers/SF45), Italia Sinopoli (Corricastrovillari/SF50).

Ben 3 titoli regionali quindi per la società organizzatrice Asd Corricastrovillari-Guglielmo Atl. a coronamento di una bellissima giornata di sport, allestita con il sostegno del Comune di Cirigliano-Rossano, sotto l’egida dell’Asi oltre che della Fidal regionale. La manifestazione, grazie anche al supporto dei volontari si è confermata un riferimento per l’atletica calabrese, degno di ospitare manifestazioni anche di maggior valore e titolo. Appuntamento al prossimo anno.