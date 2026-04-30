La Cronoscalata del Pollino taglia il traguardo della 25ª edizione e si prepara a riportare a Morano Calabro uno degli appuntamenti più attesi del motorsport del Sud Italia. Dall’1 al 3 maggio 2026, oltre 160 piloti provenienti da tutta Italia saranno protagonisti della gara di velocità in salita ACI Sport, lungo un tracciato che unisce difficoltà tecnica, fascino paesaggistico e una tradizione ormai consolidata nel panorama automobilistico calabrese.

La manifestazione si conferma così come uno degli eventi sportivi di punta del territorio, capace di mettere insieme competizione, richiamo turistico e coinvolgimento della comunità locale, dentro una cornice naturale di grande impatto come quella del Pollino.

Oltre 160 piloti al via per la 25ª edizione

L’edizione 2026 della Cronoscalata del Pollino si annuncia particolarmente partecipata. Saranno infatti più di 160 i piloti pronti a sfidarsi lungo il percorso di gara, in un confronto che promette spettacolo e alto livello tecnico.

La corsa calabrese continua a rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati della velocità in salita, grazie a un tracciato che esalta le qualità dei protagonisti e mette alla prova mezzi e conducenti in un contesto tra i più suggestivi del calendario.

La macchina organizzativa tra ASA Castrovillari e Comune di Morano

L’evento è organizzato da ASA Castrovillari, presieduta da Massimo Minasi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Morano Calabro e con la partecipazione dell’Associazione Sparco Chiuso. Una sinergia che conferma il radicamento della manifestazione nel territorio e il lavoro congiunto tra istituzioni e realtà associative per garantire la riuscita dell’appuntamento.

A rafforzare il profilo della gara contribuiscono anche il contributo e il patrocinio dell’Automobile Club Cosenza, oltre al patrocinio di ACI Sport, che confermano il rilievo della competizione all’interno del calendario nazionale.

Si parte il 30 aprile con l’evento inaugurale

Anche se la gara entrerà nel vivo dall’1 al 3 maggio, il programma inizierà già nella serata di giovedì 30 aprile, alle 19:00, con un evento inaugurale aperto al pubblico presso la Villa Comunale di Morano Calabro.

Sarà un momento pensato per accogliere piloti, appassionati e visitatori in un clima di festa, tra gastronomia e musica, anticipando l’atmosfera della manifestazione sportiva e accompagnando l’avvicinamento alle giornate decisive.

Il programma della Cronoscalata del Pollino 2026

Il calendario della manifestazione prevede tre giornate intense, tra verifiche, prove ufficiali, gara e premiazione finale.

Venerdì 1 maggio

La giornata di venerdì sarà dedicata alle operazioni preliminari.

Alle 8:30 è prevista l’apertura del paddock, mentre dalle 11:00 alle 18:30 si svolgeranno le verifiche.

Dalle 19:00, di nuovo spazio a gastronomia e musica presso la Villa Comunale.

Sabato 2 maggio

Sabato si entrerà nel vivo della parte sportiva.

Alle 7:30 scatterà la chiusura del percorso, mentre alle 9:00 inizieranno ufficialmente le prove.

Anche in serata, dalle 19:00, la Villa Comunale tornerà a essere punto di ritrovo con momenti dedicati a gastronomia e musica.

Domenica 3 maggio

Domenica sarà la giornata più attesa.

Alle 7:30 è prevista nuovamente la chiusura del percorso, seguita alle 9:00 dallo start della gara.

La manifestazione si chiuderà alle 17:00 con la premiazione presso il Chiostro di San Bernardino.