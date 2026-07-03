Lauree con il massimo dei voti, specializzazioni e un'esperienza crescente nel calcio fino all'approdo nello staff federale. Ora accompagna l'Italia nella corsa al titolo del torneo continentale che si sta svolgendo in Galles

C'è anche un pezzo di Calabria nell'Italia Under 19 impegnata in Galles nel Campionato Europeo di categoria. A rappresentare la regione, nella spedizione azzurra guidata dal commissario tecnico Alberto Bollini, è il fisioterapista di Acri Simone Siciliano, componente dello staff sanitario della Nazionale.Un ruolo lontano dai riflettori, ma fondamentale nell'economia di un torneo che mette in vetrina alcuni dei migliori talenti del calcio europeo. Mentre gli Azzurrini sono chiamati ora a conquistare l'accesso alle semifinali e a proseguire la corsa verso il titolo continentale, il lavoro dello staff medico e fisioterapico diventa determinante per garantire il recupero e la migliore condizione fisica degli atleti.

Per Siciliano si tratta dell'ultimo tassello di un percorso costruito attraverso studio, formazione ed esperienza sul campo. Dopo il diploma al Liceo Scientifico di Acri, si è trasferito a Roma, dove ha conseguito con 110 e lode la laurea in Scienze Motorie all'Università Foro Italico e successivamente quella in Fisioterapia all'Università La Sapienza, ancora con il massimo dei voti. Oggi sta completando un Master universitario di primo livello e prosegue il percorso di specializzazione in Osteopatia. L'attività professionale si divide tra il lavoro nel proprio studio romano, dove segue sportivi e pazienti non agonisti, e l'impegno nel calcio. Dopo le esperienze in diverse società laziali, nel 2024 è arrivata la chiamata della Figc: prima la Nazionale Under 16, poi alcune convocazioni con la selezione maggiore femminile e infine l'ingresso stabile nello staff dell'Under 19.

L'Italia Under19 è arrivata alla fase finale dopo aver conquistato l'Elite Round disputato proprio in Calabria, superando Ungheria, Slovacchia e Turchia. In Galles gli Azzurrini hanno aperto il torneo con il successo sulla Serbia per 2-0 (a segno anche il “catanzarese” Liberali), prima dello 0-0 contro la Croazia che ha rinviato all'ultima gara del girone, in programma domenica luglio, contro l'Ucraina il verdetto sulla qualificazione alle semifinali.