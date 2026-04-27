A rendere ancora più speciale questo successo è stato il caloroso abbraccio della comunità, che ha accompagnato e sostenuto la squadra con entusiasmo e orgoglio

Grande gioia nella giornata di ieri pomeriggio per tutta la comunità di Donnici: la Polisportiva San Michele Arcangelo Donnici ha scritto una pagina importante della propria storia sportiva, conquistando con determinazione la vittoria nella finale dei play-off di Seconda Categoria e ottenendo così la meritata promozione in Prima Categoria. Un traguardo che va ben oltre il risultato sportivo odierno.

Questa vittoria rappresenta infatti il coronamento di un progetto solido, costruito con pazienza e lungimiranza nel corso degli anni. Un percorso che ha visto crescere, passo dopo passo, una realtà capace di coinvolgere e formare tanti ragazzi del territorio, dai piccoli amici fino alla prima squadra.

È proprio questo il vero valore aggiunto della Polisportiva: aver saputo creare un ambiente sano, inclusivo e appassionato, dove lo sport diventa strumento di crescita umana oltre che atletica. Oggi, la promozione in Prima Categoria si configura come il “fiore all’occhiello” di un lavoro collettivo che ha unito dirigenti, allenatori, famiglie e atleti in un unico grande progetto.

A rendere ancora più speciale questo successo è stato il caloroso abbraccio della comunità, che ha accompagnato e sostenuto la squadra con entusiasmo e orgoglio. Donnici si stringe attorno ai suoi ragazzi, riconoscendo in questa impresa un motivo di identità e appartenenza. Un plauso particolare va al presidente, l’avvocato Walter Perrotta, al vice presidente Ing. Michele Perrelli e a tutti i dirigenti, punti di riferimento fondamentali per la crescita della società, oltre che a tutte le persone che, a vario titolo, contribuiscono quotidianamente alla vita della Polisportiva.

«Un sentito ringraziamento anche allo staff tecnico, ai mister e a tutti i collaboratori, con una menzione speciale per il tecnico della prima squadra Frank Maglione, coadiuvato dal secondo Luigi Venneri, protagonisti di questo straordinario traguardo. Come Consigliere Comunale – di Alfredo Dodaro - desidero esprimere le più sentite congratulazioni alla società, ai giocatori e a tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato».

Tale successo è la dimostrazione concreta di come, investendo nei giovani e nello sport, si possano costruire basi solide per il futuro della nostra comunità. Avanti così, con lo stesso spirito e la stessa passione: Donnici oggi festeggia, ma guarda già con fiducia alle nuove sfide che verranno