Casa Riformista esprime vicinanza all’architetto Luigi Lepera e a Vincenzo Muraca, colpiti mentre erano in servizio

Due dipendenti comunali sono stati aggrediti questa mattina nel piazzale antistante la sede del Comune di Crosia. Si tratta dell’architetto Luigi Lepera, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, e di Vincenzo Muraca, dipendente del servizio idraulico.

Secondo quanto riferito da Casa Riformista – Italia Viva Calabria, i due lavoratori si trovavano nell’area comunale nell’esercizio delle loro funzioni quando sarebbero stati colpiti da un uomo con un palo. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione all’interno dell’Ente e nella comunità cittadina.

La solidarietà di Casa Riformista-Italia Viva

A intervenire è Caterina Urso, commissario cittadino di Casa Riformista – Italia Viva a Crosia, che esprime vicinanza ai due dipendenti aggrediti.

«Quanto accaduto questa mattina è un episodio di violenza inaccettabile, che colpisce lavoratori impegnati a servire la loro comunità», dichiara Urso.

Poi aggiunge: «Esprimo la mia vicinanza personale e quella del partito all'architetto Lepera e a Vincenzo Muraca, e auspico una loro pronta guarigione».

«Chi lavora per le istituzioni deve essere tutelato»

Nella nota, Casa Riformista – Italia Viva richiama il tema della sicurezza dei dipendenti pubblici e della necessità di una risposta ferma davanti a episodi di violenza contro chi opera al servizio delle istituzioni.

«La violenza contro i dipendenti pubblici non può diventare una normalità: chi lavora per le istituzioni deve poterlo fare in sicurezza, senza essere esposto ad aggressioni di questa gravità», afferma ancora Caterina Urso.

Per il movimento, l’episodio impone una presa di posizione condivisa da parte delle forze politiche e della comunità. «Le forze politiche hanno il dovere di essere unite per sensibilizzare la comunità e combattere questi fenomeni con fermezza».