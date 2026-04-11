Le due settimane di sosta, per dare spazio al Torneo delle Regioni e alle festività della Pasqua, sono finite e il campionato di Eccellenza ritorna in campo per la ventisettesima giornata e per gli ultimi quattro turni della stagione.

Le gare in programma

Primo match point per acquisire la matematica per il Praiatortora, squadra che sta dominando il campionato e a punteggio pieno nel girone di ritorno. La formazione di mister Viscardi ospiterà la Paolana, padroni di casa con l'obiettivo dei tre punti poiché il Trebisacce è attualmente a meno otto e se una vittoria praiese dovesse coincidere con una sconfitta o un pareggio interno del Trebisacce contro la Palmese, allora sarà serie D matematica. Al tempo stesso i delfini vogliono vincere per cercare di annullare i playoff. Per farlo però devono lasciare ancora più indietro lo Stilomonasterace, attualmente a meno nove, che non può assolutamente sbagliare in casa contro il Brancaleone.

Non servirà per centrare i playoff, ma è testa a testa per il quinto posto tra Soriano Fabrizia e Reggioravagnese, entrambe appaiate a quota 41 punti. I rossoblù saranno di scena sul campo di un Castrovillari ormai rassegnato al proprio destino, mentre la formazione di mister Candido farà visita a una Gioiese nella stessa situazione del Castrovillari.

Derby tutto cosentino tra Dbr Luzzi e Rossanese, tra due squadre ormai ampiamente tranquille in classifica e desiderose di chiudere al meglio la stagione, ciò potrebbe dare voce allo spettacolo in campo. Bocale-Isola CR una sfida tra due squadre che avrebbero voluto di più in questa stagione, mentre sarà ordinaria amministrazione per la Virtus Rosarno che farà visita al già retrocesso Cittanova.

Le partite

Bocale-Isola CR

Castrovillari-Soriano Fabrizia

Cittanova-Virtus Rosarno

Dbr Luzzi-Rossanese

Praiatortora-Paolana

Gioiese-Reggioravagnese

Stilomonasterace-Brancaleone

Trebisacce-Palmese