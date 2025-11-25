Nonostante i 18 punti e la zona play off a un solo punto, tre risultati deludenti nelle ultime giornate spingono la società a considerare un cambio alla guida tecnica per dare nuova spinta ai tirrenici

La Paolana sembra pronta a cambiare guida tecnica: la società tirrenica starebbe infatti per esonerare Angelo Andreoli. Il tecnico paga il recente rendimento della squadra: due pareggi contro Castrovillari e Trebisacce e la pesante sconfitta per 3-0 subita domenica scorsa in casa del Bocale.

Nonostante le ultime uscite, la Paolana rimane a ridosso della zona play off, con 18 punti in undici giornate, a una sola lunghezza dal quinto posto della Virtus Rosarno. La dirigenza sembra però intenzionata a dare una scossa immediata con l’esonero del tecnico.