Il sogno della Serie D adesso non è più un miraggio ma un traguardo sempre più tangibile e che sta facendo scalpitare tutto il Praiatortora. Il massimo campionato regionale riprende la sua corsa, dopo la sosta di Pasqua, e lo fa per le ultime quattro giornate della stagione. In tal senso il club tirrenico è primo con punti di vantaggio sul Trebisacce e, proprio domenica, avrà il suo primo match point per la matematica. Una squadra completa e compatta quella di Viscardi e che ha fatto (anche) dell'attacco la sua arma migliore come testimoniano i 64 gol fatti.

Leirosa, gol e potenza

Proprio nel mercato invernale il colpo a effetto si chiama Amarildo Leirosa, il brasiliano che sta incantando la Serie A regionale e che sta avendo un impatto devastante. Anche da lui è dipeso l'andamento della seconda parte di stagione e con un traguardo, appunto, a portata di mano. Ecco le parole del centravanti, ai microfoni di LaC News24: «Le sensazioni che si stanno respirando nello spogliatoio sono di emozione e soddisfazione, accompagnati però da grande concentrazione». Il brasiliano è stato il colpaccio del mercato invernale, con la formazione tirrenica che ha puntato forte su di lui per completare il reparto offensivo. Proprio Leirosa, appena arrivato, aveva giustificato questa sua scelta con la ferma voglia di vincere il campionato. A questo punto, si può dire obiettivo quasi raggiunto: «Sì è stata una scelta meticolosa che mi sta dando ragione, di conseguenza non mi pento affatto di essere venuto qui».

Impeto brasiliano

Come accennato, un impatto devastante nel massimo campionato calabrese poiché ha prima spostato gli equilibri con la maglia della Virtus Rosarno, e poi con quella del Praiatortora: «Sì perché ho lavorato duramente anche nella preparazione estiva e questo ora sta ripagando enormemente». Venti gol stagionali finora e, al momento, l'unico in doppia cifra (12 gol) per quel che riguarda i bomber in casa: «I miei tifosi mi danno una carica tremenda ma cercherò di migliorare anche fuori casa».

Leirosa è anche il giocatore che ha fatto più gol nei primi dieci minuti di partita: «Entro subito in campo per far capire quali sono le mie intenzioni e spesso, come testimoniano questi dati, mi riesce». Domenica, alla ripresa del campionato, il match casalingo contro la Paolana potrebbe essere fondamentale e il centravanti non usa giri di parole: «Domenica penso che può essere davvero decisiva».