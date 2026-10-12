Il pareggio casalingo contro il Brancaleone potrebbe segnare la fine dell’avventura di Luca Aloisi sulla panchina della Rossanese. Dopo il 2-2 maturato allo stadio Stefano Rizzo nella quinta giornata del campionato di Eccellenza, il futuro del tecnico rossanese doc è in bilico.

Aloisi guida i bizantini dalla stagione 2017-2018 e rappresenta una figura legata al territorio, sulla quale il club ha sempre puntato nel corso degli anni. La situazione di classifica, tuttavia, impone riflessioni: la Rossanese, costruita per occupare le primissime posizioni, si ritrova con otto punti, frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, a sette lunghezze dalla capolista DB Rossoblù Luzzi.

L’ultimo risultato ha inevitabilmente alimentato gli interrogativi sul futuro della squadra e del suo allenatore. Contro il Brancaleone, la Rossanese si è vista sfuggire la vittoria proprio nei minuti di recupero, dopo aver condotto la gara per buona parte dell’incontro. Gli ospiti, alla prima partita con mister Panarello in panchina, sono passati in vantaggio all’8’ con Rotela. La reazione dei padroni di casa è stata immediata: al 12’ Bongiorno ha firmato l’1-1. Al 25’ è arrivato il sorpasso, grazie ad Amendola, autore di una spettacolare conclusione dalla distanza che ha portato la Rossanese sul 2-1. Nella ripresa la partita è cambiata al 12’, quando Parisi è stato espulso per una reazione nei confronti di Maremmano, lasciando i bizantini in inferiorità numerica. Il Brancaleone ha aumentato la pressione e Panarello ha inserito gli uomini offensivi a disposizione, cercando il pareggio fino all’ultimo. La rete del definitivo 2-2 è arrivata al 49’ della ripresa: Borrello, con un preciso sinistro dalla distanza, ha gelato i padroni di casa.

Un risultato che pesa per la classifica e che potrebbe avere conseguenze anche sulla guida tecnica. Ora l’attenzione è rivolta alla società rossanese, chiamata a chiarire nelle prossime ore quale sarà il futuro di Aloisi, allenatore del posto e protagonista di un lungo percorso alla guida della squadra bizantina.