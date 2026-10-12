L’uomo, residente nel Cosentino, era disperso nella zona del Lago Ampollino, in località Tirivolo. Individuato dopo ore di ricerche, era infreddolito e ferito ma cosciente

Si sono concluse positivamente nel cuore della notte le ricerche di un 62enne residente in provincia di Cosenza, disperso nei boschi della Sila dopo essersi allontanato durante una battuta di ricerca funghi.

L’uomo è stato individuato e tratto in salvo dai tecnici della Stazione di Soccorso Alpino “Sila Camigliatello” del Soccorso Alpino e Speleologico Calabrese.

Secondo quanto ricostruito, il sessantaduenne si era addentrato nei boschi della Sila Piccola, nei pressi del Lago Ampollino, in località Tirivolo, insieme a un compagno. Quando l’uomo non è rientrato all’auto, l’amico ha lanciato l’allarme.

L’attivazione delle ricerche è scattata dopo la segnalazione della Prefettura di Cosenza.

Il contatto telefonico decisivo

Intorno alle 21 le squadre sono riuscite a stabilire un contatto telefonico con il disperso. L’uomo ha riferito di avere perso l’orientamento e di essere scivolato lungo un pendio particolarmente impervio, rimanendo bloccato in una zona fittamente alberata e senza riuscire a risalire autonomamente.

Attraverso la descrizione dei luoghi fornita durante la chiamata, i tecnici del Soccorso Alpino sono riusciti a restringere l’area delle ricerche.

Le operazioni a terra si sono concentrate lungo i versanti scoscesi vicini al lago, rese più difficili dall’oscurità e dalla fitta vegetazione.

Ritrovato nella notte

A notte inoltrata, i tecnici del SASC sono riusciti a localizzare il 62enne.

L’uomo era infreddolito ma cosciente e presentava traumi ed escoriazioni compatibili con la caduta. I soccorritori gli hanno prestato le prime cure e lo hanno messo in sicurezza.

Successivamente è stato trasportato a bordo di un mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino fino al presidio del 118, dove è stato affidato al personale sanitario per gli accertamenti.

Alle operazioni hanno partecipato anche Carabinieri e Vigili del Fuoco, in coordinamento con il Soccorso Alpino e Speleologico Calabrese.