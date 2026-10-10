Il fatto è avvenuto stamattina al confine con Mendicino, poco prima di contrada Rosario. Sul posto anche due mezzi del 118 e tanti curiosi ad osservare la scena da lontano

Rissa tra automobilisti sulla strada che collega Cosenza a Mendicino, dove un diverbio tra due conducenti sarebbe degenerato in uno scontro fisico, attirando l'attenzione delle persone presenti. L'episodio si è verificato nel territorio comunale di Cosenza, poco prima dell'ingresso in contrada Rosario.

Secondo le informazioni disponibili, i due automobilisti, dopo un acceso alterco, avrebbero deciso di passare alle vie di fatto, dando vita a un parapiglia in strada davanti a diversi presenti. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi sanitari. Sul posto sono arrivate due pattuglie della Squadra Volante della Questura di Cosenza e due mezzi del 118, intervenuti dopo la segnalazione dell'accaduto.

L'arrivo delle pattuglie e delle ambulanze ha attirato ulteriormente l'attenzione dei presenti, mentre gli operatori intervenivano per gestire la situazione. L'episodio si è consumato lungo un'arteria che collega Cosenza a Mendicino, trasformando un diverbio tra automobilisti in una scena che non è passata inosservata. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause della lite né sulle eventuali conseguenze per i due conducenti.