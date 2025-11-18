Il Bisignano starebbe per chiudere la trattativa per il nuovo allenatore, dopo l’esonero di Paolo Infusino, e il nome che circola con sempre maggiore insistenza negli ambienti sportivi calabresi sarebbe quello di Andrea Spinelli. Fonti vicine al club suggeriscono che l'accordo sarebbe ormai ai dettagli finali e che l'ufficialità potrebbe arrivare a brevissimo. La società, in cerca di un profilo di rilievo capace di imprimere una svolta decisa, avrebbe scelto di puntare sull'esperienza e sul carisma di Spinelli, un tecnico molto noto per il suo passato nei campionati di Eccellenza e Promozione.

La scelta ricade su di lui per le sue comprovate capacità di risollevare le sorti delle squadre e per la sua mentalità orientata al risultato. Andrea Spinelli, con un curriculum significativo nel calcio dilettantistico, potrebbe portare a Bisignano, matricola in Promozione, quell'esperienza necessaria per affrontare il prosieguo della stagione con rinnovate ambizioni. Il tecnico ha guidato recentemente il Rende in Eccellenza, un'esperienza che, pur essendosi conclusa anzitempo, testimonia la sua volontà di accettare sfide complesse. Il suo momento di maggiore impatto lo si ricorda sulla panchina della DB Rossoblù Città di Luzzi (Promozione), dove è riuscito a portare la squadra dal fondo della classifica a un sorprendente secondo posto e alle finali playoff. Questi successi passati suggerirebbero che Spinelli possieda le doti per infondere rapidamente una nuova mentalità al gruppo.