In casa FCD Bisignano si va verso il cambio di allenatore. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma l’avventura di Paolo Infusino sulla panchina dei cratensi sembra arrivata ai titoli di coda. Il tecnico, ex Morrone, paga un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative, con la squadra, che pur essendo una neopromossa, è stata costruita per stazionare nella zona play off, ma i risultati non sono arrivati.

Dopo dieci turni, infatti, il Bisignano ha raccolto 14 punti, ritrovandosi a –5 dalla zona play off e a –9 dalla vetta, occupata dal Mesoraca. Proprio la capolista, nello scorso turno, ha inflitto ai biancazzurri un pesante 0-2 casalingo, risultato che avrebbe accelerato la riflessione della società fino a portarla alla decisione di cambiare allenatore.

In attesa dell’ufficialità, il Bisignano si prepara comunque a una settimana delicata. Domenica prossima è infatti in programma la trasferta sul campo del Rocca di Neto, appuntamento che potrebbe influire sull’intera stagione della squadra cratense.