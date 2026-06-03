La scherma calabrese sale sul podio nazionale con una medaglia destinata a restare nella storia. Ai Campionati Italiani Giovani “Frecciarossa” 2026, disputati martedì 2 giugno al Centro Congressi Fiera Roma, il cosentino Francesco Dodaro ha conquistato uno straordinario argento nella spada maschile, laureandosi vicecampione italiano Under 20.

Un risultato di enorme valore tecnico e simbolico per il Club Scherma Cosenza e per l’intero movimento schermistico regionale, che porta un atleta calabrese ai vertici assoluti di una delle competizioni nazionali più importanti della categoria.

Francesco Dodaro sul podio dei Campionati Italiani Giovani

Accompagnato dallo staff del Club Scherma Cosenza e seguito a fondo pedana dai tecnici Marco Perri e Paolo Bruno, Dodaro ha disputato una gara di altissimo profilo, confermando il proprio valore nel confronto con i migliori spadisti Under 20 d’Italia.

Il secondo posto ai Campionati Italiani Giovani rappresenta un traguardo di assoluto rilievo, non solo per il livello tecnico della manifestazione, ma anche per il significato che assume nel percorso di crescita della scherma calabrese. L’argento di Roma certifica infatti la capacità del movimento regionale di competere stabilmente con le realtà più forti del panorama nazionale.

Una gara costruita con lucidità e maturità

Il cammino dell’atleta bruzio è iniziato con una fase a gironi molto positiva. Dodaro ha chiuso il proprio raggruppamento nelle prime posizioni della classifica provvisoria, conquistando così un piazzamento favorevole nel tabellone a eliminazione diretta.

Da quel momento è iniziata una vera cavalcata. Assalto dopo assalto, il giovane spadista cosentino ha saputo imporsi con lucidità, qualità tecnica e grande tenuta nervosa, superando avversari di assoluto spessore fino a conquistare l’accesso alla finalissima tricolore.

Una progressione costruita con autorevolezza e maturità agonistica, culminata in una medaglia d’argento che lo colloca tra i migliori interpreti italiani della spada maschile Under 20.

Campionati Italiani

La finale contro Francesco Delfino

Solo nell’ultimo assalto di giornata, e soltanto alle ultime stoccate, Dodaro ha dovuto cedere il passo a Francesco Delfino del Circolo Ravennate della Spada, che si è aggiudicato il titolo italiano.

Resta però il peso enorme della prestazione offerta dall’atleta del Club Scherma Cosenza, protagonista di una gara di altissimo livello e capace di firmare uno dei risultati più prestigiosi nella storia sportiva della società.

L’argento conquistato a Roma non è soltanto un piazzamento individuale. È un risultato che parla al territorio, al lavoro quotidiano in palestra, alla qualità dei tecnici e alla crescita di un movimento che oggi trova in Dodaro uno dei suoi volti più rappresentativi.

Un risultato storico per il Club Scherma Cosenza

Per il Club Scherma Cosenza, la medaglia d’argento di Francesco Dodaro rappresenta la conferma di un percorso tecnico, educativo e sportivo costruito negli anni con continuità e visione.

Per l’atleta cosentino, invece, è la consacrazione di una crescita già emersa nel corso della stagione, dopo il bronzo nazionale Under 20 conquistato a gennaio a Legnano, sempre in una prova di altissimo livello.

Il risultato ottenuto ai Campionati Italiani Giovani “Frecciarossa” 2026 diventa così un nuovo punto di riferimento per la scherma calabrese. Una medaglia che dimostra come anche dalla Calabria si possa arrivare ai massimi livelli nazionali, con talento, metodo, sacrificio e lavoro quotidiano.

Oggi, grazie a Francesco Dodaro, il Club Scherma Cosenza e l’intero movimento regionale hanno un motivo in più per guardare al futuro con orgoglio e ambizione.