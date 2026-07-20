Il display installato all’esterno di un esercizio commerciale nei pressi di Santa Rosa ha raggiunto una temperatura eccezionale. Il dato non ha valore meteorologico ufficiale, ma restituisce l’intensità del caldo percepito in città

Cosenza e dintorni continua a fare i conti con temperature elevatissime. A Rende in località Santa Rosa, il termometro collocato all’esterno di un’attività commerciale ha segnato 46 gradi, una quota record che ha attirato l’attenzione di residenti, automobilisti e passanti.

Il numero apparso sul display offre l’immagine immediata di una città soffocata dall’afa, con strade roventi e temperature particolarmente difficili da sopportare nelle ore centrali della giornata. L’asfalto, le superfici degli edifici e la ridotta ventilazione contribuiscono infatti ad amplificare la sensazione di calore.

La rilevazione del termometro commerciale non può essere considerata equivalente a quella effettuata da una stazione meteorologica certificata. I dispositivi installati all’aperto possono risentire dell’esposizione diretta al sole, del calore irradiato dalle pareti e della vicinanza alla carreggiata. Il dato di 46 gradi resta tuttavia indicativo delle condizioni estreme registrate nell’area urbana.

Nel quartiere Santa Rosa, così come nel resto della città, le temperature hanno reso difficili anche le attività quotidiane. Nelle fasce più calde molte persone hanno evitato di trattenersi all’aperto, cercando riparo nei locali climatizzati e nelle poche zone d’ombra.

Il valore comparso sul display dell’attività commerciale diventa così il simbolo di una giornata da record per Cosenza, alle prese con una delle fasi più intense dell’estate e con un caldo che, anche al di là delle rilevazioni ufficiali, viene percepito come eccezionale.