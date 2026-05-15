Presentati oggi al Comune i campionati Si è svolta questa mattina, alle ore 11:00, nella Casa Comunale di Rende, la conferenza stampa di presentazione delle finali interregionali 2026 Sud Italia di Ginnastica Artistica CSAIn - discipline GAM, GAF e SuperGym -. Un appuntamento che ha visto riuniti intorno allo stesso tavolo istituzioni locali e dirigenza sportiva nazionale, a confermare il rilievo dell’evento per il territorio calabrese e non solo.

Hanno preso parte alla conferenza il vicesindaco di Rende, Fabio Liparoti, l’Assessore allo Sport Stefania Belvedere e l’Assessore al Patrimonio, LL.PP. e Attuazione del Programma Pierpaolo Iantorno, insieme ai vertici nazionali e regionali dello CSAIn: il Presidente Nazionale Salvatore Bartolo Spinella, il Vicepresidente Nazionale e Presidente Regionale CSAIn Calabria Amedeo Di Tillo e il Presidente Regionale CSAIn Sicilia Antonio Celona. Gli Interregionali, alla loro seconda edizione consecutiva in Calabria, si svolgeranno il 6 e 7 giugno al Palazzetto dello sport Palapirossigeno di Rende.

La manifestazione coinvolgerà società sportive della Calabria e della Sicilia – Zona Sud, con la partecipazione di nove sodalizi: Kodokan 1973 e Kodokan Cosenza (Cosenza), Ars Gymnica (Reggio Calabria), ASD Società Magna Grecia (Crotone), Studio Danza (Montegiordano), ASD Meditranea (Catanzaro) e, dalla Sicilia, ASD Kepos, Centro Fitness Alcamo e ASD Diavoli Rossi. Le competizioni si articoleranno su sette categorie di età SuperGym — dai Pulcini (nati nel 2020 e successivi) fino alle Senior 2 (nati nel 2009 e precedenti) — e si disputeranno su doppio campo gara, per garantire fluidità e spettacolarità. Per la Ginnastica Artistica Femminile gli attrezzi previsti sono Corpo Libero, Trave e Mini Trampolino; per la Ginnastica Artistica Maschile Corpo Libero, Volteggio e Trampolino.

La giuria sarà composta da giudici sia di ente che di federazione, provenienti da entrambe le regioni coinvolte. Le categorie di serie parteciperanno inoltre alle fasi nazionali in programma a Cesenatico. «Siamo orgogliosi di portare per il secondo anno consecutivo un evento interregionale di questa portata a Rende — ha dichiarato Amedeo Di Tillo —.

È la dimostrazione concreta di quanto stiamo lavorando per valorizzare la pratica sportiva giovanile in Calabria e per costruire ponti con le realtà del Sud Italia. La presenza del presidente del comitato regionale siciliano, Antonio Celona e ancora di più quella del nostro presidente nazionale Spinella oggi a Rende è la migliore testimonianza di quanto sto dicendo. La sinergia e il lavoro di squadra che abbiamo attivato con l’Amministrazione comunale di Rende, sta portando risultati e benefici per tutto il territorio e non solo nel settore sportivo a dimostrazione che, quando le istituzioni e lo sport camminano nella stessa direzione, è sempre la comunità a vincere.»