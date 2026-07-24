Talento, tante reti segnate e radici tra Scala Coeli e Cariati. Il ragazzo classe 2013 ha conquistato la società di serie A dopo un'annata straordinaria e ora è pronto a misurarsi con il campionato Under 14 Pro

Dalle radici calabresi al sogno del calcio professionistico. Giuseppe Abbruzzese, promettente centrocampista classe 2013 cresciuto in laguna, ha firmato nei giorni scorsi con il Venezia FC e, dalla prossima stagione, vestirà la maglia arancioneroverde nel campionato Under 14 Pro.

Un traguardo prestigioso, conquistato con merito, per il giovane talento nato a Venezia da genitori calabresi: il padre, Goriziano, è originario di Scala Coeli, mentre la madre, Mariarosaria, è di Cariati.

Il percorso di crescita di Abbruzzese è stato costante. Dopo le prime tre stagioni con l'ASD Zerman, iniziate nel 2021, il centrocampista ha proseguito la propria formazione al Venezia Football Academy, dove, nelle ultime due stagioni, ha confermato qualità tecniche e una personalità fuori dal comune.

L'ultima annata è stata semplicemente straordinaria: 67 reti in 30 gare ufficiali, un bottino eccezionale per un giocatore che agisce a centrocampo. Numeri accompagnati da prestazioni di assoluto livello anche nella categoria Giovanissimi, disputata spesso sotto età insieme ai ragazzi nati nel 2012. Un rendimento che ha attirato l'attenzione dei tecnici della FIGC, che lo hanno già convocato per tre stage territoriali.

Fisico imponente per la sua età (1,78 metri), perfettamente ambidestro, dominante nel gioco aereo e dotato di un tiro potente e preciso, Abbruzzese unisce qualità atletiche e tecniche a una spiccata visione di gioco e a un notevole senso del gol, caratteristiche che lo rendono uno dei profili più interessanti della sua generazione.

Ora inizia una nuova sfida con il Venezia FC. L'approdo nel settore giovanile professionistico rappresenta un punto di partenza e non un punto di arrivo: l'obiettivo del giovane centrocampista sarà proseguire il proprio percorso di crescita, confermare quanto di buono mostrato finora e ritagliarsi, passo dopo passo, uno spazio sempre più importante nel panorama calcistico nazionale.