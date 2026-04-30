Nella riunione per il prossimo torneo internazionale tenutasi ieri a Vancouver sono stati esclusi gli emissari iraniani. E le agenzie di scommesse ora pagano l’ingresso degli Azzurri alla prossima kermesse: ecco l’ultima data utile per le decisioni

L’Italia sarà ripescata al prossimo Mondiale? Quella che sembrava soltanto una suggestione, ora potrebbe diventare realtà. A far saltare il banco, dopo l’espressa richiesta dei rappresentanti della Governance statunitense, l’esclusione degli emissari iraniani ieri dal Congresso FIFA a Vancouver. Il presidente della Federcalcio di Teheran, Mehdi Taj, arrivato in Canada, è stato bloccato non appena atterrato a Toronto e costretto subito a lasciare il Paese.

Una decisione, quella di fermare il rappresentante dell’organo calcistico iraniano, che ha convinto i bookmakers ad abbassare le quote che vedono l’Italia ripescata al Mondiale 2026. Se fino a ieri l’inserimento degli Azzurri alla kermesse USA-Canada-Messico era bancata a 50, dalle ultime ore di ieri la quota è pagata 5, dieci volte meno. Un segnale che, di solito, è precursore di realtà. Intanto, però, ci sono delle scadenze che si avvicinano sempre più.

Italia ripescata al Mondiale, ecco la deadline

Il termine ultimo per le decisioni straordinarie relative alla prossima Coppa del Mondo FIFA è l’11 maggio, quindi fra dodici giorni. Già in queste ore, però, il Congresso di Vancouver sta cercando di sbrogliare una matassa non semplice. L’Iran, aggredito da USA e Israele, aveva subordinato la propria partecipazione al Mondiale allo spostamento delle proprie gare, previste negli Stati Uniti. In virtù del fatto che la kermesse si disputerà in tre Paesi diversi, Teheran dopo i bombardamenti di Washington e Tel Aviv aveva chiesto di traslare le proprie partite ad altra sede. Richiesta ovviamente negata.

Qui è entrata in gioco l’Italia, che occupa il miglior posto ranking fra le escluse dal Mondiale. I nodi da sciogliere, sostanzialmente sono tre: se l’Iran rinuncerà a partecipare, se gli USA escluderanno automaticamente l’Iran dall’ingresso nel Paese e se, qualora uno di questi due eventi dovesse verificarsi, l’Italia sarà ripescata al Mondiale o dovrà passare per degli spareggi con altre escluse per guadagnare sul campo la qualificazione.