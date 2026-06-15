Per una sera Cosenza proverà a rallentare. A spegnere il rumore di fondo della quotidianità per lasciare spazio alle parole, all'ascolto e alla condivisione. Mercoledì 17 giugno, alle 20.24, l'Anfiteatro "Vincenzo Ziccarelli" di Piazza Amendola diventerà una delle tante tappe italiane de "La Tempesta Silenziosa", il progetto culturale ideato da Alessandro Baricco che sta coinvolgendo città, scuole, biblioteche, associazioni e gruppi di lettura in tutta Italia.

L'iniziativa approda anche nella città dei Bruzi grazie al Settore Cultura del Comune di Cosenza e all'impegno della delegata alla Cultura Antonietta Cozza, in collaborazione con Erranze Letterarie.

Al centro dell'evento ci sarà la lettura collettiva de Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, uno dei racconti più intensi e poetici della letteratura europea. Un testo che parla di solitudine, desiderio, incontri e speranze, e che diventerà il filo invisibile capace di unire centinaia di persone in un'unica esperienza condivisa.

L'idea di Baricco è semplice e al tempo stesso potente: restituire alla lettura una dimensione pubblica e comunitaria. In un tempo dominato dalla velocità, dagli schermi e dalla comunicazione frammentata, leggere insieme diventa un gesto quasi rivoluzionario, capace di creare connessioni autentiche tra persone che spesso condividono gli stessi spazi senza incontrarsi davvero.

Per rendere ancora più suggestiva l'atmosfera, ogni partecipante è invitato a portare una candela. Al tramonto l'anfiteatro si trasformerà così in una distesa di piccole luci, una costellazione silenziosa che accompagnerà le pagine di Dostoevskij e renderà ancora più intensa la dimensione emotiva dell'incontro.

«In un momento storico in cui prevalgono spesso il rumore, la superficialità e l'individualismo, ritrovarsi insieme per leggere rappresenta un gesto di grande significato» ha sottolineato il sindaco Franz Caruso. «Significa scegliere la cultura come spazio di incontro, di dialogo e di crescita collettiva».

Per Cosenza, che negli ultimi anni ha costruito una parte importante della propria identità attorno agli eventi culturali e alla valorizzazione della lettura, l'adesione alla Tempesta Silenziosa rappresenta qualcosa di più di una semplice iniziativa letteraria. È l'ingresso in una grande comunità nazionale di lettori che, nello stesso momento, in luoghi diversi del Paese, compiranno lo stesso gesto.

Un appuntamento che unisce Baricco e Dostoevskij, la contemporaneità e i classici, ma soprattutto persone. Perché l'obiettivo finale non è soltanto leggere un libro, ma ritrovare il piacere di sentirsi parte di una comunità che si riconosce nella cultura come strumento di relazione, confronto e crescita collettiva.

Le adesioni possono essere inviate all'indirizzo email della delegata alla Cultura del Comune di Cosenza, Antonietta Cozza. Per una sera, tra le luci delle candele e le parole di Dostoevskij, il silenzio diventerà protagonista.