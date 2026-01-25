Sesta vittoria consecutiva e carattere da grande squadra. La PLM Morrone espugna San Mango d’Aquino battendo 2-1 il Campora al termine di una gara durissima, condizionata dalla pioggia incessante e da un campo ai limiti dell’impraticabilità. Tre punti pesantissimi che consentono alla formazione di mister Stranges di continuare la corsa al primo posto, mantenendo il +4 sul Mesoraca secondo e il +5 sul Cassano Sybaris terzo.

Partita di lotta

L’avvio è subito intenso. Al 2’ la Morrone costruisce la prima occasione: tiro di Munoz deviato, la palla arriva a Tuoto che calcia ma trova solo l’esterno della rete. La pressione granata viene premiata al 9’: lancio lungo, mischia in area del Campora e tocco decisivo di Brandalisse che sblocca il match per l’1-0. La Morrone continua a spingere, sfiorando il raddoppio prima con una punizione di Gigliotti dai trenta metri e poi con le conclusioni di Tuoto e Amendola, sempre fermate dall’attento Vijande. Il primo tempo si chiude sull’1-0 in una partita maschia, spezzettata dai falli e resa complicatissima dal terreno pesante.

Il Campora non molla, ma la PLM Morrone esulta

Nella ripresa il Campora prova a reagire. De Moura e Rocca vanno vicini al pareggio sugli sviluppi di palle inattive, ma Palermo si fa trovare pronto. La PLM Morrone stringe i denti, soffre e colpisce al 30’: azione confusa in area, tiro ribattuto e tap-in vincente di Riga, appena entrato, per il 2-0. Il Campora non molla e due minuti dopo accorcia le distanze su rigore con De Moura, dopo un fallo dello stesso Riga.

Nel finale la tensione sale. La PLM Morrone ha la chance per chiudere i conti con Pisani, fermato all’ultimo istante, mentre dall’altra parte Palermo rischia l’uscita a vuoto, con Riga decisivo nel salvare sulla linea. Nei sette minuti di recupero non cambia più nulla: sotto la pioggia battente, la PLM Morrone difende il vantaggio e porta a casa un successo di peso specifico enorme.

Il tabellino di Campora-PLM Morrone 1-2

Campora: Vjande, Sulmaister (dal 44'st Curcio), Diop, Cerra, Rocca, Couto, Calabrez, Cestona, Akpra Akpro (dal 24'st Silvagni), Caputo, De Moura. A disposizione: Burdo, Esposito, Rende, Ritacco, Ferrari, Salituro. Allenatore: Aceto

PLM Morrone: Palermo, La Torre, Talarico, Munoz (dal 24'st Riga), Scarnato, Raimondo, Brandalisse, Gigliotti, Amendola (dal 39'st Pisani), Sarpa, Tuoto (dal 24'st Capuano). A disposizione: Bellisario, Aiello, Diaz, Nicoletti, De Luca. Allenatore: Stranges

Arbitro: Belcastro di Locri (Varano di Soverato - Trapasso di Catanzaro)

Marcatori: 9' Brandalisse, 30'st Riga, 32'st De Moura (rig.)

Note: terreno in pessime condizioni, giornata piovosa. Ammoniti: Rocca, Caputo, Cestona, Calabrez, Sulmister (C), Munoz, Talarico, Raimondo (PLM). Calci d'angolo: 3-4. Minuti di recupero: 2 pt, 7 st