Il sindaco commenta il primo posto ottenuto alla Art of Boxing Cup 2026: «Anche dalle palestre popolari e autogestite del nostro territorio possano emergere talenti capaci di confrontarsi e primeggiare sui palcoscenici europei»

Il sindaco Franz Caruso esprime le più sentite ed affettuose congratulazioni a Maria Laura Perrotta, giovane pugile cosentina della Boxe Popolare, per il prestigioso primo posto conquistato alla Art of Boxing Cup 2026 di Francoforte, nella categoria Woman Elite 70 kg.

«La straordinaria affermazione di Maria Laura Perrotta, che ho incontrato nella palestra in cui si allena abitualmente poco prima che partisse per Francoforte, rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intera città di Cosenza – ha affermato Franz Caruso –. Il suo successo internazionale è il frutto di impegno, sacrificio e determinazione. Valori, questi, che incarnano al meglio lo spirito sportivo e che rendono onore alla nostra comunità.

La vittoria di Francoforte – prosegue il Primo Cittadino – va oltre il risultato sportivo perché dimostra come anche dalle palestre popolari e autogestite del nostro territorio possano emergere talenti capaci di confrontarsi e primeggiare sui palcoscenici europei. Maria Laura è un esempio positivo per i giovani e testimonia come lo sport sia uno strumento di crescita personale e collettiva. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza – conclude il sindaco Franz Caruso – rivolgo a Maria Laura Perrotta un sincero augurio per il prosieguo della sua carriera sportiva, con l’auspicio di vederla presto rappresentare l’Italia in ambito internazionale».