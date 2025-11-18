Il giocatore, già inserito nel gruppo rossonero, porta esperienza e qualità al reparto di coach D’Amico: domenica l’esordio casalingo al PalaBrillia
La Sprovieri Corigliano Volley ha ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo del centrale Stefano Pirozzi, classe 1994, 195 cm, atleta di esperienza già da alcuni giorni inserito nel gruppo rossonero e subito al lavoro sotto le indicazioni del tecnico Giancarlo D’Amico.
Pirozzi, che ha potuto vivere da vicino anche la recente vittoria di Sciacca, porta al reparto centrale qualità, affidabilità e un percorso sportivo costruito in diverse realtà nazionali: dal settore giovanile del Parco Grancia Potenza alle successive esperienze con Valdiano Volley, Sarroch Polisportiva Volley e Aquila Bronte Volley.
Il centrale si è presentato con parole cariche di entusiasmo: «Ci tengo a ringraziare il direttore sportivo e il coach per avermi scelto. È stato davvero facile per me decidere che questa sarebbe stata la mia nuova casa: ci ho messo pochissimo, avevo già iniziato a preparare le valigie. Ero stato al PalaBrillia da avversario durante il pre-season e avevo avuto sensazioni molto positive. Sono già da qualche giorno in gruppo e ho avuto modo di conoscere da vicino la solidità e la determinazione di questa squadra. Entrare ora ufficialmente qui da giocatore del Corigliano è davvero emozionante: senti una spinta, senti affetto da parte di tutti gli addetti ai lavori. Il coach D’Amico è stato subito molto chiaro e disponibile: sappiamo quello che dobbiamo fare. Il gruppo è molto piacevole e coeso, ci si aiuta tanto in allenamento e si lavora con grande professionalità, nonostante ritmi e richieste siano alti. Sono convinto che faremo divertire tutto il pubblico, che non vedo davvero l’ora di conoscere e di vedere questa domenica nel mio esordio casalingo al PalaBrillia contro la Tiesse Volley Letojanni Messina».