Sabato 18 ottobre, alle ore 14.00, la piscina di Campagnano sarà il palcoscenico di un grande appuntamento per gli appassionati di pallanuoto e per chi crede nella forza dello sport femminile. La Smile Cosenza Pallanuoto affronterà la Rapallo Pallanuoto in una partita valida per il campionato di Serie A1 femminile.

Le ragazze cosentine, guidate da grinta, passione e spirito di squadra, si preparano a confrontarsi con una delle formazioni più esperte del panorama nazionale. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Spazio AQA, permettendo a tutti di seguire l’emozione dell’incontro anche da casa.

Le soddisfazioni non si fermano al campo, martedì sera si è infatti tenuta la presentazione ufficiale del progetto Europa Smile Cosenza, sostenuto da Farmacia Gigliotti e Alessandro Bacilieri, con la partecipazione straordinaria del testimonial Giulio Berruti. L’evento ha celebrato l’impegno delle atlete e il valore dello sport nella comunità.

«Invitiamo tutti i tifosi e i cittadini a partecipare e sostenere le nostre ragazze. Campagnano sarà teatro di uno spettacolo sportivo all’insegna del fair play, della determinazione e dell’orgoglio calabrese», afferma la società bruzia.