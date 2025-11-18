Dopo i successi in Europa, la Smile Cosenza Pallanuoto femminile si rituffa nel campionato di Serie A1. Mercoledì 19 novembre, alle ore 14, le rossoblù affronteranno Genova nella piscina di Campagnano di Cosenza, nella settima giornata del torneo.

Un ritorno atteso dai tifosi, pronti a sostenere la squadra che continua a rappresentare con orgoglio Cosenza e la Calabria ai massimi livelli della pallanuoto nazionale. La società invita appassionati e cittadini a riempire le tribune, trasformando l’incontro in una vera festa dello sport. «Il supporto del pubblico sarà fondamentale – sottolineano dalla società – per accompagnare le ragazze in una sfida impegnativa contro una formazione ligure di grande tradizione».

Per chi non potrà essere presente, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Spazio AQA, permettendo a tutti di seguire le emozioni della pallanuoto femminile e di sostenere la Smile anche da casa.