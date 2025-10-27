La squadra jonica domina il match terza giornata, mostrando compattezza e crescita di gruppo. D’Amico elogia i ragazzi e il pubblico, mentre l’allenatore ospite riconosce la superiorità dei padroni di casa

La Corigliano Volley continua la sua marcia perfetta nel campionato di Serie B, centrando la terza vittoria consecutiva. Al palazzetto jonico, la squadra guidata da Giancarlo D’Amico ha superato la Gupe Volley con un netto 3-0 (25-16, 25-16, 25-21), dimostrando grande solidità e compattezza di gruppo.

Il match ha messo in evidenza non solo la superiorità tecnica dei padroni di casa, ma anche una crescita collettiva evidente. La Corigliano ha controllato i due set iniziali con autorità, chiudendo poi il terzo con lucidità nei momenti decisivi. «I ragazzi sono stati bravi a mantenere la concentrazione e a cercare i punti chiave con ragionamento e determinazione», ha commentato D’Amico a fine gara.

Il tecnico ha anche sottolineato il valore del pubblico, crescente e caloroso: «In questo palazzetto si sente un calore particolare, una vera spinta per la squadra, anche in Serie B».

Soddisfazione e sportività anche dalle parole dell’allenatore ospite Fabrizio Petrone: «È stata una bella giornata di sport. Corigliano si è dimostrata più forte, ma i miei ragazzi hanno lottato fino all’ultimo e continueranno a crescere».

Con questo successo, la Corigliano Volley conferma il primato in classifica a punteggio pieno.

Il tabellino

CORIGLIANO VOLLEY S.S.D – Vindice (L1), Tanzi 5, De Paola 15, Miranda Daudinot, Henry Kalet, Sportelli 16, Cantagalli, Simari Enzo (L2), Morrone, Dzenis 11, Franchino, Falcone 4, Donzella (K), Gabriele. All. D’Amico

GUPE VOLLEY S.S.D. R.L – Bruno, Sergio, Romano 7, Petrone, Bigi, Nicolosi, Bella 3, Marchese, Bonanno 5, Pennisi, Andronico 8, Lopresti, Macrì (L1), Scarpello 7, Cavallaro 1 (K). All. Petrone