La Pallavolo Rossano ASD manda un segnale forte, netto, inequivocabile nella corsa promozione. Nella gara d’andata della semifinale playoff del campionato di Serie C Femminile, le gialloblù superano con un perentorio 3-0 la L. Sc. Scorte Tecniche Cutro, al termine di una prestazione di alto profilo tecnico e mentale, costruita con autorità davanti al pubblico del palazzetto di Viale Sant’Angelo.

Il risultato parla da solo, ma dentro il punteggio c’è molto di più. C’è la maturità di una squadra che ha saputo trasformare una sfida delicata in una dimostrazione di forza, imponendo ritmo, qualità e continuità contro una formazione considerata tra le più in forma del momento. Rossano non si è limitata a vincere: ha dato l’impressione di sapere perfettamente cosa fare in ogni fase della partita.

Una squadra connessa e lucida nei momenti che contano

Partite di questo peso specifico non si vincono soltanto con la tecnica. Si vincono con la tenuta mentale, con la capacità di restare dentro il match quando la pressione sale, con quelle connessioni invisibili che trasformano un gruppo in una squadra vera. E Rossano, in questa semifinale, ha mostrato proprio questo: fiducia reciproca, sincronizzazione emotiva e capacità di gestione.

Fin dalle prime battute le gialloblù hanno dato la sensazione di avere in mano l’inerzia della sfida. Nessuna esitazione, nessun approccio timido. La squadra è entrata in campo con lucidità e aggressività, scavando subito il solco grazie alla regia precisa di Fabiola De Araujo e a un servizio che ha fatto malissimo a Cutro.

Il primo set è un monologo rossanese

Il primo parziale prende rapidamente una direzione precisa e non cambia più. Rossano costruisce un margine importante punto dopo punto, sfruttando turni devastanti in battuta e una capacità di pressione costante che spezza immediatamente il ritmo delle avversarie.

A fare la differenza sono soprattutto De Araujo e Margo Dziunyk, capaci di firmare break pesanti che allargano il punteggio fino a trasformare il set in un autentico monologo gialloblù. Cutro non riesce a trovare contromisure efficaci e il parziale si chiude con un eloquente 25-9, sigillato con autorità anche grazie all’impatto positivo delle giocatrici subentrate.

Il momento più difficile arriva nel secondo parziale

Il secondo set è quello in cui la partita prova davvero a cambiare faccia. Cutro entra meglio, parte con maggiore incisività e dimostra tutto il proprio valore, mettendo Rossano davanti al primo snodo vero del match. È il momento in cui le padrone di casa devono dimostrare di saper reggere la pressione e di non disunirsi.

Ed è proprio qui che emerge l’identità più profonda della squadra rossanese. Nel momento più complicato, quando il punteggio si fa più stretto e l’inerzia sembra poter oscillare, Rossano non perde ordine né freddezza. Le gialloblù restano dentro il set, tengono alta la qualità della propria pallavolo e, soprattutto, colpiscono nel momento giusto.

Martilotti spacca il secondo set e indirizza la gara

Dopo il 19 pari, il match entra nel punto più delicato. È lì che il turno al servizio di Valentina Martilotti cambia definitivamente il volto del parziale. Sei punti consecutivi permettono a Rossano di rompere l’equilibrio e di chiudere i giochi sul 25-20, mettendo in cassaforte un set che vale molto più del semplice 2-0.

È un parziale che racconta bene la qualità della prestazione rossanese. Non solo dominio quando tutto gira, ma anche capacità di restare lucida e incisiva quando l’avversario alza il livello e prova a rientrare. In una gara playoff, questo spesso fa la differenza quasi quanto il punteggio.

Il terzo set conferma la superiorità gialloblù

Nel terzo set Rossano torna a dettare legge fin dall’inizio. L’avvio è travolgente e indirizza immediatamente il parziale. A fare la differenza è il turno in battuta di Sara Genova, che firma otto punti consecutivi e spinge le padrone di casa verso un vantaggio larghissimo.

Sul 10-2, Cutro è costretta anche a fare i conti con un episodio sfortunato: Iris Aiello deve lasciare il campo per un malore. Un momento che inevitabilmente incide sull’equilibrio emotivo e tecnico della gara, ma che non cancella la solidità di Rossano, capace di restare concentrata e di continuare a spingere senza concedere spiragli.

Il set si chiude sul 25-12, fotografia di una superiorità costruita con disciplina, applicazione e lettura intelligente di ogni fase del match.

Rossano dominante in ogni fondamentale

Il 3-0 finale potrebbe far pensare a una partita senza storia, ma in realtà il successo della Pallavolo Rossano nasce da una costruzione attenta e rigorosa. Le gialloblù hanno dominato nei fondamentali, ma soprattutto hanno saputo interpretare la gara con una maturità da squadra che vuole arrivare fino in fondo.

La differenza l’ha fatta la continuità. Rossano ha saputo spingere quando c’era da aggredire, ha tenuto ordine quando Cutro ha provato a rientrare, ha saputo usare il servizio come arma e ha mostrato quella compattezza che, nei playoff, spesso separa le buone squadre da quelle davvero pronte per il salto.

Il valore di Cutro resta intatto

Dentro una serata largamente favorevole alle padrone di casa, va comunque riconosciuto il valore della L. Sc. Scorte Tecniche Cutro, formazione solida e ben organizzata, che si è presentata al confronto non nelle condizioni migliori. Le ospiti hanno dovuto fare i conti anche con assenze pesanti come quelle di Raffaella Stasi e Veronica Putiy, oltre al malore che ha fermato Iris Aiello nel corso del terzo set.

Nonostante tutto, Cutro ha mostrato tratti di gioco interessanti, soprattutto nel secondo parziale, confermando di essere una squadra con valori tecnici e agonistici che meritano rispetto. Ma in questa occasione ha trovato davanti una Rossano semplicemente superiore.

Ora il ritorno del 25 aprile, con un vantaggio pesante ma non decisivo

Lo sguardo si sposta ora sulla gara di ritorno, in programma in campo avverso il 25 aprile. Il 3-0 dell’andata consegna a Rossano un vantaggio importante, ma non ancora decisivo. Nei playoff ogni dettaglio può cambiare gli equilibri e pensare che il discorso sia chiuso sarebbe un errore.